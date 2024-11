Mérleg

Elismerik a munkádat, és a szerencse is kedvez neked a pénzügyekben. Ugyanakkor óvatosabban kellene fogalmaznod, és jól kellene felmérned a helyzeted. De te ebben erős vagy, csak ne hagyd, hogy elbizonytalanítsanak. Bizony hogy hallgatnod kell az intuíciódra! Szuper lehetőséghez vezetnek a megérzéseid.

Skorpió

A Mars az uralkodó bolygód, a hátrálása téged is visszafog – de csak a hónap közepéig. Akkor előreindul a Merkúr és még az is lehet, hogy az Ikrek telihold visszahoz neked egy összeget, amiről már magadban lemondtál. Jutalom és fizetésemelés is lehetséges. Elégedetten fogod tölteni az ünnepeket.

Nyilas

A hónap egyik igazán menő nyertese vagy! Annyi energiád lesz, ami egy városnak elegendő lenne a működéshez! Az Oroszlán Mars és a Nyilas Nap téged segít, és most bármi is legyen a cél, eléred. És a sikeres napok közt a legsikeresebb időszak december 15-e körül lehetséges, amikor telihold lesz az Ikrekben, ami a veled szembenálló jegy. Ha van fontos tárgyalás, azt ezekre a napokra időzítsd, és most nyugodtan vállalhatsz kis kockázatot is.

Bak

A hónap elején még a te jegyedben jár a Vénusz. Racionalitás, gyakorlatiasság, praktikus gondolkozás – most mindezek szükségesek a sikerhez, és neked éppen ezek az erősségeid. Olyan leszel, mint egy gátfutó, aki az összes akadályt átugorja, és megy tovább. A következő kiemelkedő időszak, amikor a Nap belép a jegyedbe 21-én. Onnantól a szerencse is melléd pártol.

Vízöntő

A Vénusz a jegyedbe lép december 7-én, és innentől nem lesz okod a panaszra, a Vénusz ugyanis a kis szerencse és a pénz bolygója. Fantasztikus lehetőségek jönnek veled szembe, és új ajtók nyílnak meg. Bátorságra lesz szükséged viszont, hogy be is lépj rajtuk, de neked az adott. Illetve nem lesz könnyű választanod, hogy melyikre mondj igent. Tuti, hogy lesznek okoskodó hangok. De te csak a megérzéseidet kövesd. Így a tiéd lehet a főnyeremény!