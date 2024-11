Biztosan nem gondoltad volna: ez történik a testeddel, ha szalonnát eszel

Nagyapáink, annak idején, még jóízűen falatoztak a füstölt szalonnából, ami mellől természetesen nem hiányozhatott a vöröshagyma és a friss, puha kenyér sem.

Akkor nem egészségtelen a szalonna, ha mértékkel fogyasztjuk

FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy a szalonna magas zsírtartalommal rendelkezik, és sokan pont ezért tartják egészségesnek. A szalonnában lévő omega-6 zsírsavak ugyanis hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez. Több kutatás megerősíti, hogy a szalonna zsírja sokkal jobb a főzéshez, mit a növényi olajok. De az is mellette szól, hogy nincsenek benne hozzáadott mesterséges adalékok, ételízesítők vagy színezékek. Szóval a legnagyobb előnye az, ha szalonnát eszünk, akkor pontosan tudjuk, hogy mi kerül a tányérunkra.

Egészségtelen hatásai is vannak

Sokan amiatt sorolják a szalonnát az egészségtelen ételek közé, mert a zsír- és a sótartalma egyaránt magas. A szakemberek szerint a telített zsírsavak felelősek a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért, a túl sok só pedig nemcsak a vérnyomást emeli meg, hanem az ízületekre és a vesére sincs jó hatással. Emellett a WHO szerint a feldolgozott húsok, különösen azok, amelyek füstöléssel, sózással, szárítással, tartósítással készülnek, növelhetik a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát – írja a Ripost.

Együk vagy ne együk?

Akkor most mit tegyük? Egyáltalán ne együnk szalonnát? Természetesen nem az a megoldás, hogy teljesen kiiktatjuk az étrendünkből, hanem az, hogy mértékkel fogyasztjuk. Még jobb, ha különféle zöldségeket is eszünk mellé, például úgy, mint azt nagyapáink tették, vöröshagymával készítjük a katonákat. De persze paprikával, paradicsommal, uborkával vagy retekkel is nagyon finom a mértékletes szalonnalakoma.