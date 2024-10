Szenvedélyes szerelem: ezekre a csillagjegyekre fog ma rátalálni a boldogság

2024. október 8.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Kedden a Skorpió Vénusz és a Rák Mars csodálatos fényszöge nemcsak harmóniát, hanem nagy kreatív energiákat is jelez. Ha szingli, a mai nap nagyon jó lenne ismerkedésre, próbálja meg kihasználni, akár online is. Most nagyon jól szót ért az ellenkező neműekkel.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mars-Vénusz trigon fényszöge „megtermékenyítően” hat a jövőjére. Könnyen lehet, hogy az utóbbi időben nem látta a kiutat, és nem motiválta semmi. Ennek most vége. Kitűzhet célokat, és találhat belső motivációt. Ráadásul lesz egy szuper ötlete, ami azonnali megoldást hoz.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szuper hatással lesz önre a Mars és a Vénusz kedvező fényszöge. A Mars kalandvágyat hoz, a Vénusz szerencsét jelent. Mindeközben szellemi értelemben megtermékenyítő ötlet pattanhat ki a fejéből, erre utal a Merkúr és a Szaturnusz segítő fényszöge. Annyira ideális ez az elképzelés, hogy nem érti, eddig miért nem jutott eszébe.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagyon elemében lesz kedden. A jegyében járó Mars a legkedvezőbb fényszögbe kerül a Skorpió Vénusszal. Egy csodálatos kapcsolat van kibontakozóban... Már ha hajlandó kiadni a kezei közül az irányítást.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Olyan találkozásokat szimbolizál a Mars és a Vénusz trigonja, amelyek szenvedélyesek. Alighanem két egészen eltérő habitusú emberrel lesz dolga: az egyik lehengerlő (Vénusz), a másik erős, de sértődékeny (Mars). Ön ettől picit elbizonytalanodik. Pedig nem kellene!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A kedd önnek a munkában hoz „termékenységet”: lesz egy olyan ötlete, amivel a kollégák elismerését is kivívja. És most a férfi (Mars) és női (Vénusz) kollégákkal is jól kijön, ami cseppet sem mindegy a közérzete szempontjából. Romantikus este van kilátásban!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Mivel Vénusz az ön bolygója, közvetlenül érinti, hogy hol jár, ott hogy érzi magát. A Skorpióban járva érzelmi, hangulati hullámvasútra ülteti fel. A Marssal való fényszöge viszont jelzi, hogy nagy hatással van a párjára, az ellenkező nemre.