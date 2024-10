Megsúgta az univerzum: ennek a csillagjegynek ma plusz pénz állhat a házhoz

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Plusz pénz állhat a házhoz, amit egy régi kölcsön visszafizetése, egy váratlan bevétel hozhat, nyerhet is valamit. Az is lehetséges, hogy más, kevésbé konkrét, de legalább ilyen örömteli módon nyilvánul meg a szerencse. Egy viharfelhő eloszlik a feje fölül.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A csütörtöki napja kettős hatás alatt áll. Egyrészt a szerettei, barátai gondoskodása kíséri, és lehet egy romantikus élménye is, másrészt pedig számítania kell egy támadásra, vagy intrikára egy irritáló személy részéről, aki keresztbe akar tenni önnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön már nő a Hold, és még a Mérlegben jár. Amit tegnap eltervezett, elkezdett, azt folytatnia kell. Illetve konkrét lépéseket kell tennie, hogy az egész ne terv maradjon, hanem megvalósulhasson. Ebben segít a Nap-Merkúr együttállása.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma erős és magabiztos, és energiáiból bőségesen jut majd a közvetlen környezetének is. Mindez pedig nemcsak a magánéletében érezteti a hatását, hanem a munkában is. Ráadásul ma a szerencse is ott vár önre valahol, jó helyen lesz, jó időben.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma különösen nyitott és nagyvonalú lehet, így könnyű megnyerni a szívét, ha bármilyen más segítséget várna valaki öntől. Okosan tegye ezt is! Nem csak pénzzel, hanem tanácsokkal is lehet segíteni.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A csütörtöki napon a Nap és a Merkúr együttállása miatt különös fogékonyságot mutathat a szépségre és a harmóniára, így könnyű önt megnyerni egy ötlettel, amivel picit megújíthatja a környezetét, otthonát. A napi rutinjában is újíthat a tegnapi Mérleg újhold miatt.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A mai Nap-Merkúr együttállás nagy szellemi erőt jelez, ami akaraterővel párosul. Szuper ötletei lesznek, és most nagyon ügyesen meg is valósítja őket. Lesz egy olyan meglátása, ami pedig egy kapcsolatában segít elrendezni a dolgokat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ön is, mint mindenki más, feltöltődik lelkileg attól, ha pozitív visszacsatolást kap. Ma kellemes élmény érheti, amikor valaki kifejezi, vagy érezteti, hogy mennyire fontos a számára, vagy elmondja, mit érez ön iránt.