A mai kedvező fényszögek megerősítést küldenek ennek a csillagjegynek

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai kedvező fényszögek megerősítést küldenek önnek: jó úton jár, csak így tovább. Még akkor is, ha lehet ma egy magánéleti félreértés, vita, ami kicsit a kedvét szegi. Koncentráljon a lényegre, mert rövidesen learathatja az erőfeszítései gyümölcsét.

A mai kedvező fényszögek megerősítést küldenek Fotó: New Africa / Shutterstock

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma egy vitába keveredhet, de ha belekezd, érdemes alaposan felkészülnie tényekkel és számokkal, mert a másik is valószínűleg ezt teszi. Persze megteheti azt is, hogy mindezt kikerüli. Végül is önnek egyáltalán nincs szüksége arra, hogy bizonygassa az igazát.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold és az Uránusz trigon-fényszöge hozhat valami meglepőt, ami viszont nagyon is jól fogja érinteni. Ha van valami, ami miatt izgul, vagy aggodalmaskodik, akkor most bízhat a pozitív végkifejletben - első sorban magánéleti vonalon.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Október első napján kedvező fényszögek hatnak önre. Lehetséges egy találkozás, ami nagy hatással lesz önre, és mélyen érinti. Jó hírt kaphat munka vonalon is, ami egy kicsit könnyebbé teszi majd a hétköznapjait.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden már érezheti a szerdai újhold hatását, és egy friss téma, kérdés kezdheti el érdekelni. Ez új utat mutathat önnek. Mélyedjen el benne, nézzen utána a fellelhető információknak, és ha teheti, kezdjen is bele. Értékes kapcsolatokat is köthet a mai napon.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Kedden, amikor meg szeretne győzni valakit valamiről, falba ütközik. Bár talán meglenne a lehetősége, hogy áttörje ezt a falat, nem biztos valójában, hogy érdemes. Vannak emberek, akiknek jobb, ha meghagyják őket az elgondolásaikban.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden előfordulhat, hogy valakivel, aki közel áll önhöz, egy kissé feszültté válik a helyzet, amit talán egy rossz megjegyzése okoz. Bár biztosan rosszul esik, azért érdemes mérlegelni azt is, hogy mi mennyire fontos.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vannak napok, amikor ön szinte előre megérzi az ön körül lévők gondolatait, előre tudja, ki hívja, ha csörög a telefon és talán még egy-egy eseményt is előre tud jelezni. Ma is ilyen erősen megmutatkoznak a médiumi képességei, intuíciója.