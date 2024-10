Fontos üzenetet küldött az univerzum: ez a csillagjegy ma mindenképp hallgasson a megérzéseire!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ellentmondásos hatások érvényesülnek ma is, sőt, az egész héten. Ma például szuper, lelkesítő hatások érik a Hold és a Mars fényszögétől, ugyanakkor jöhetnek félreértések a Neptunusz irányából, amik akadályt jelentenek. Próbáljon meg elevickélni az „útakadályok” között.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold ma már reggel átlép a Mérlegbe, ami harmóniát varázsol ön köré. Most ráadásul rávezetheti olyan felismerésekre, amik abszolút előre viszik. Különösen erős most önben az elszántság és a kitartás is, így nem nehéz győzni!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nehezére esik megtalálni az egyensúlyt a munka és a magánélet közt. Nem segít ezen az sem, hogy pár nap, és a bolygója jegyet vált. Szerencsére ma a Mérleg jegyébe lépő Hold segít a lavírozásban, és jobban tud figyelni a munkára és a kapcsolataira egyszerre.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold és a Mars fényszöge miatt ma nagyon magabiztos lesz. Visszatér a jó hangulata, nem mellesleg olyan erős a kisugárzása, hogy mindenki felfigyel önre. A Neptunusz viszont hozhat valamilyen zavart, vagy félreértést. Erre muszáj figyelni!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A hosszú távú tervek kerülnek önnél a középpontba. Arra kezd törekedni, hogy kitűzze azokat a célokat, amik fontosak önnel. Ez remek alkalom arra is, hogy átgondolja, hogy mi az, ami tényleg boldoggá tenné. Maradjon a realitás talaján!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Mindenki kedves és segítőkész önnel, valójában ki sem kell mondania a kérését, a körülmények a kezére játszanak. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül. Most érdemes akár nehezebb, kényesebb kérdéseket is megbeszélni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Kedden mintha egy új emberként ébredt volna fel. Sokkal nyitottabb és vidámabb a hangulata, és motivált, van kedve tervezni. Élvezze ki ezt a kellemes állapotot, amit egyébként a környezete is értékelni fog!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagy lendülettel és elszánással veti bele magát a terveibe kedden (is). És most ez abszolút nagy eredményekkel jár! Érdemes ennyit küzdeni, mert az eredmények is láthatóak, kézzel foghatóak. Erős megérzéseket jelez a Plútó.