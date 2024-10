Négy csillagjegy, aki könnyedén elviheti a lottóötöst

Minden túlzás nélkül állíthatjuk: lottólázban ég az ország. Az ötös lottón több, mint 30 hete nem volt telitalálat, már bőven hatmilliárd forint felett jár a főnyeremény, de bizony a hatos lottó 1,2 milliárdja sem nevezhető épp aprópénznek. Természetesen e mesés összegek bezsebeléséhez két dolog kell: szerencse, no meg egy lottószelvény, ha azonban kíváncsi vagy arra, mely csillagjegyek indulnak nagyobb eséllyel a nyereményért, jó helyen jársz! Most eláruljuk, szerencséjüknek köszönhetően kiknek érdemes leginkább ikszelniük!

Lottólázban ég az ország: a legszerencsésebb csillagjegyek bizony mindenképp vegyenek egy-két szelvényt! Fotó: MK

A négy legszerencsésebb csillagjegy: még a lottóötöst is elvihetik

Nyilas

A Kalandvágyó, épp ezért kockáztatni is kész Nyilas uralkodó bolygója nem más, mint a szerencséért és a növekvésért, gazdagodásért felelős Jupiter. Aligha meglepő hát, hogy ha egy jegyet kéne mondanunk, akinek mindenképp érdemes vennie egy szelvényt, az a Nyilas! E jegy nemcsak végtelen optimizmussal áll hozzá mindenhez, de ezzel párhuzamosan mintha az univerzum is folyamatosan segítené, így egyértelműen egyike a legszerencsésebb csillagjegyeknek.

Oroszlán

A tűz elemű, Nap uralta Oroszlán nem csak hihetetlen magabiztossággal, de ugyanakkora karizmával is bír. Jellemüknek köszönhetően e jegy szülöttei valahogy mindig a figyelem középpontjában találják magukat. Merészek, akik készek a megérzéseiket követni – mely sokszor segíti is őket. Miért pont most ne lenne így? Olyannyira hisznek a végzetben és a szerencsében, hogy amit elképzelnek, bizony sokszor valósággá is válik.