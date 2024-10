8 diéta tipp, amit érdemes ellesned a francia nőktől

1. Középen legyen a fókusz

A vacsora helyett náluk az ebéd számít a nap legfontosabb étkezésének, így ilyenkor esznek gazdagabb, laktatóbb fogásokat, míg a vacsorára csupán könnyedebb falatokat. Ha ezt követjük, este biztosan nem terheljük meg a gyomrunkat - írja a Fanny magazin.

Fotó: Pexels / Pexels

2. Lényeges az időzítés

Fontosnak tartják, hogy mindig ugyanakkorra időzítsék a reggeli, ebéd és vacsora időpontját. Ez azért előnyös, mert a szervezet hozzászokik ehhez, a nap többi órájában nem tör ránk a farkaséhség és az emésztés is hatékonyabb.

3. Érdemes megadni a módját

Egy tanulmány szerint a franciák egy nap 2 órát és 22 percet töltenek étkezéssel, vagyis nem habzsolják be a finomságokat, hanem szépen komótosan esznek, alaposan megrágják a falatot és kiélvezik az ízeket. Érdemes nekünk is így tennünk, mert az agynak legalább húsz perc kell ahhoz, mire eljut hozzá a jóllakottság érzése, így nem tüntetünk el felesleges kalóriákat.

4. Üljünk az asztalhoz

A legtöbben elkövetjük azt a hibát, hogy gyakran az íróasztalunknál ülve tömjük magunkba villámgyorsan az ebédet vagy az esti tv nézés közben habzsoljuk be a vacsorát. Míg a franciák ezen a téren is szeretik megadni a módját, és asztalnál esznek. Hiszen így jobban fókuszálnak a finom falatokra, és nem esznek többet a kelleténél.

5. Bátran a péksütikkel

Egy isteni croissant, egy ropogós bagett vagy egy frissen sütött francia kenyér – még a nyál is összefut a szánkban, ha ezekről olvasunk, de egyből eszünkbe jut a diétánk is inkább lemondunk róluk. Pedig a franciák szerint nem kell, csupán a helyes mértéket kell megtartani. Náluk például egy croissant nem olyan nagy, mint amit mi ismerünk, hanem csupán 2,5-3 centi, ekkora adag pedig belefér!

6. Jöhetnek a nasik is

Nemcsak a péksütik, de az édességek terén is megengedett a bűnözés, itt is csupán az adagokon, és a megfelelő minőségen van a hangsúly. Hiszen egy étcsokiból készült tortaszelet nem olyan vészes, mint valamilyen tejszínes, habos finomság. Na és sokszor választanak desszertként laktató gyümölcsöket is.