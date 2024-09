Ebből a csillagjegyből hatalmas energiák fognak ma felszabadulni

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön végre fellélegzünk, mert feloldódik a részleges holdfogyatkozás hatása. Önnek duplán jó hír, hogy a Hold a Kosba lép, és gyors energiákat hoz, erősebb tempót diktál. Ma nagyon jól tud teljesíteni, és a kapcsolatai is szuperül alakulnak.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön azzal tud a legtöbbet tenni a szeretteiért, ha gondoskodik valamilyen formában róluk. Érdeklődjön, miben segíthet, főzzön egy teát, de adódhat egy olyan szituáció is, amikor már az is elég, ha figyelmesen meghallgatja őket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön kiderül ön felett az ég, és egy remek hírt kaphat, aminek örülhet, de várjon még azzal, hogy másokkal is megossza mindezt. Van ugyanis arra is esély, hogy a dolog nap közben még módosul, és akkor csak magyarázkodnia kellene. Bármi is legyen a jó hír, várja meg, amíg minden részlet tiszta lesz.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Annyi energia szabadul most fel önben a telihold utáni napon, és akkora életerő árad önből, hogy mindenki irigyli, vagy próbálja utánozni, még ha ezt nem is vallja be magának. Használja fel ezt a belső erőt most arra, hogy egyengesse egy kicsit a saját útját.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Most nagyon ügyeljen arra, hogy tömören és egyértelműen fogalmazzon, legyen az bármilyen megbeszélés, vagy találkozó, vagy akár egy üzenetváltás. Ma ugyanis nagy az esélye ön körül a félreértéseknek és az ezekből adódó feszültségeknek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön extra felelősség hárulhat önre, amely talán magánéleti, de az is lehet, hogy valamilyen munkahelyi témában ad önnek pluszkihívásokat. Igyekezzen jól teljesíteni ez ügyben is, mert ebből még olyan pozitív dolgok is kisülhetnek, amikre most egyáltalán nem gondol.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön úgy érezheti, hogy valaki lerohanja a kérdéseivel, kérésével, vagy túlságosan tolakodó, ami zavarja. Nem kell mindenre igent mondani, vagy mindenkinek megfelelni. Önnek ez egy hosszú tanulási folyamat.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma úgy érzi, és igaza is van, hogy igazán megérdemel egy kis extra kényeztetést. Ha pedig mindez egy kis extra kiadással is jár, hát miért ne? Nem állhat az élet állandóan csak a munkavégzésből, és a kötelességek teljesítéséből.