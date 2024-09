Ez a csillagjegy ma váratlan akadályba fog ütközni

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Alapvetően optimista természet, de azért a kudarctól, vagy az elutasítástól való félelem gyakran áll a dolgok útjába szinte mindenkinél, és ez alól ön sem lehet teljesen kivétel. Ne feledje azonban, hogy ez az érzés leküzdhető. Próbáljon az erősségeire koncentrálni!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma valaki azzal próbálkozik, hogy rossz színben tüntesse fel, de teljesen eredménytelenül. Ön nagyon becsületes ember akkor is, amikor bizony egyszerűbb lenne valamit kerülőúton megoldani. Ez egy nagy hatalom a kezében: az egyenes jelleme és az őszintesége.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden már egész nap a Halakban jár a Hold. Ne vegyen részt egy ön körül kialakuló vitában! Van éppen elég ember ön körül, aki azt hiszi, hogy csakis övé az igazság, és ebben is határozott állást kell foglalnia. Jobb, ha ön bölcsen hallgat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most nagyon erőteljesen érintik a feszültségek, hiszen a Hold a Halakban jár, és holnap ráadásul részleges holdfogyatkozás is lesz. Ma próbáljon meg meditálni, relaxálni, vagy egy nagy sétával elűzni a stresszt. Mozogni most kötelező!