Ez a csillagjegy lesz ma a szerencsésebb mind közül

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma nehezítő fényszögek nem mutatkoznak az égen. Ami azt is jelenti, hogy szabad kezet kap. Arra használhatja a napot, amire szeretné. Viszont érdemes élni a lehetőségekkel, mert a Merkúr már tegnap óta a Szűz jegyében van, és nagyon hatékonnyá teszi.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden szerencsésnek mondhatja magát a munkaügyekben. Ön old meg elsőnek egy olyan munkahelyi problémát, amelyben mások tehetetlenek. Ma helyezze a figyelme fókuszát a munkára és a karrierjére, mert nagy elismeréseket zsebelhet be.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden igazán önmaga lehet. Kiváló a hangulata, újra aktívnak, tetterősnek érzi magát. Persze, az is igaz, hogy a türelmét is könnyebben elveszíti, mert túlteng önben az energia. Nehezen viseli, ha valaki értetlenkedik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma nagyon jó lehet a hangulata. Egyre bizakodóbb lehet, amire minden oka meg is van. Érezhetően elindulnak a pozitív változások az életében. Talán már ma olyan lehetőséget kap, amit kár lenne visszautasítani. Legyen nyitott.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden nagyszerű a fellépése, és ügyesen, határozottan képviseli az álláspontját. Ma valóban nagyon sokat léphet előre főként az olyan dolgokban, amelyek hosszabb ideje húzódnak. Szinte biztosan pontot tehet valamelyik ügy végére.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr már a jegyében jár, ahogy a Nap is. Igazán elemében van. Szinte csak gondolnia kell valamire, és abban a pillanatban teljesül is, úgyhogy a pozitív gondolkodásra kellene hangolódnia. A legtöbbet persze a hálával érheti el, és azzal, ha másoknak is örömet, boldogságot kíván.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most nagyon kiegyensúlyozott, és ezt a környezete is érzi. Mindenki kedves és segítőkész önnel, valójában ki sem kell mondania a kérését, a többiek máris teljesítik. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden úgy érezheti, mindenki segíti és ma valóban kedveznek önnek a bolygók. Mindenkivel megtalálja a közös hangot, teljes a béke és a harmónia ön körül. Mutassa ki a háláját, szeretetét feléjük!