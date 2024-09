Fontos üzenetet küldött az univerzum ennek a csillagjegynek: Ne várj tovább!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Önnek most arra kell figyelnie, hogy le tudjon lassítani. Ha vasárnap is azon a fordulatszámon pörög, mint hét közben, akkor előbb vagy utóbb teljesen ki fog égni. Előzze meg ezt, tartson mértéket a programokban is!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha döntésekről van szó, ma hallgasson elsősorban a megérzéseire. Most minden egy irányba mutat, persze csak akkor, ha nyitott a jelekre, és tud olvasni is bennük. Egy baráti beszélgetés is nagyon sokat jelenthet.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Legyen egy picit belátó, és engedje el, ha túl sokat tervezett. Ha így tesz, szuper napja lesz! Ha ragaszkodik az eredeti elképzelésekhez, akkor viszont csak lót-fut egész délután, és semmi ideje nem marad pihenésre.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedvező fényszögek hatnak önre a mai napon. Ez csodálatos lehetőséget ad önnek arra, hogy a földön maradjon, és racionálisan számoljon. Nem csak a pénzzel kapcsolatosan kell, illetve kellene képben lennie…