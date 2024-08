Üzent az univerzum: elképesztő, mi vár erre a csillagjegyre augusztus 20-án

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy kis önfeledtség már nagyon ráfér önre! Ezért ne most akarjon tisztázni, átbeszélni, új stratégiát gyártani: ma csak pihenjen, lazuljon és ünnepeljen. A Hold a közérzetünk jelölője most nem kap fényszöget, így tényleg csak a hozzáálláson múlik, miként is érzi magát!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A kedd nyugalmasnak tűnik az ön szempontjából is. Ma a saját ritmusában tevékenykedhet, és valójában úgy érezheti, szabad kezet kapott mindenben. Most olyasmikre is sort keríthet, amikre nem volt idő az elmúlt napokban. Önt kimondottan megnyugtatja ez a békés munkálkodás.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A hétfői nap után nyugodtan kárpótolhatja magát. Engedélyezzen magának délelőtt egy kis lustálkodást, olvasson, fürödjön, pihenjen! Estére visszanyeri az erejét, és mehet bulizni, barátokkal találkozni, tűzijátékot nézni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Kedden is érzékenyen érintheti még néhány téma. Az egyik percben optimizmus lesz úrrá önön, a másikban nehézkesebbnek látja a helyzetet. Próbálja meg megragadni, és tudatosan kezelni ezt az érzelmi hullámzást. Az esti tűzijátékot pedig ki ne hagyja!