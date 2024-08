Pénzügyi problémák, zavaros pletykák és viták: ma jobb, ha több csillagjegy is résen lesz!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Új és nagyon is működőképes terveken töri a fejét, akár a magánélettel kapcsolatosan, de a kedvező lehetőség nem onnan jön, ahonnan várja, egészen meglepő fordulatot vehetnek a dolgok. Ne sokat morfondírozzon, és ne várjon a sült galambra sem!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Izgalmas napra számíthat, de most túlságosan meggondolatlan, és azokkal is vitatkozik, akikre a legnagyobb szüksége lenne. A Merkúr ma visszalép az Oroszlánba, és most nagyon nehezen fékezi magát... Pedig jobb lenne meggondolni, kinek mit mond.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az Oroszlánba visszalépő Merkúr hatására most mindent egyedül akar megoldani, de így sokkal nehezebb lesz, mintha mindezt egy csapat tagjaként teszi. Ma egy ügyben megtapasztalhatja, milyen nagy lehet a közösség ereje. Használja ki az ebben rejlő lehetőségeket!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön talán küzdenie kell valakivel, aki az útjában áll. Pedig, ha önben egyszer felébred az igazi harcos, ott a másiknak esélye sincs. Lehet, hogy az illetőnek fogalma sincs arról, milyen erők szabadulnak fel, ha egyszer ön úgy igazán beleáll a konfliktusba!