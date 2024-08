Gumicsizma és hajkefe: nem is hinnéd, mi mindent tisztíthatsz a mosogatógépben!

A mosogatógép kétségkívül egy varázslatos találmány, amelybe elég csak bepakolni a mosatlan edényeket, tányérokat és evőeszközöket, és pikkpakk tisztává varázsolja azokat. Túl azon, hogy a használatával rengeteg időt spórolunk meg, még a vízfogyasztása is jóval kedvezőbb, mintha kézzel végeznénk el a mosogatást. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy a mosogatógép nem csupán a koszos tányérok, hanem számtalan más, hétköznapi használati tárgy tisztítására is alkalmas. A Mindmegette nemrég azokat a hétköznap is használt dolgokat sorolta fel, amelyeket nyugodt szívvel bepakolhatunk a gépbe egy alapos tisztítás céljából.

Nemcsak a mosatlan tányérokat varázsolja tisztává a mosogatógép! / Fotó: unsplash (Illusztráció)