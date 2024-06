Nem mindegy, mit választasz: ezért fontos a mosogatószivacs színe!

Sokan talán nem is sejtik, de még egy annyira hétköznapi dolognak is, mint egy mosogatószivacs, akadnak olyan sajátosságai, amelyekkel nem árt, ha tisztában vagyunk. A mosogatószivacsok színe például sok mindent elárul, ezek ugyanis sohasem véletlenszerűek.

Képünk illusztráció / Fotó: unsplash.com

A tisztítás, takarítás nem is olyan kicsi univerzumában természetesen a mosogatószivacsok is előkelő helyet foglalnak el: a színük pedig, ahogy azt már említettük, egyáltalán nem lényegtelen, hiszen minden szín csiszolórétege más és más. Így könnyen kiválaszthatod, hogy az adott feladathoz, felülethez melyik szivacs a legalkalmasabb, melyikkel tisztíthatsz hatékonyan anélkül, hogy megsértenéd a tisztítandó felületet - írja a Mindmegette, ahol ezután fel is sorolták, melyik színt mire érdemes használni.

Sárga szivacs

Ez a leglágyabb felületű, így ideális a kényes üvegáruk és porcelánok mosogatásához, amelyek könnyen megkarcolódhatnak.

Kék szivacs

Ez a szín azt jelzi, hogy a szivacs még mindig elég gyengéd ahhoz, hogy ne tegyen kárt az üvegben és a finomabb felületekben, de a könnyű szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja.



Piros, narancssárga, rózsaszín szivacsok

Ezek a színek közepes csiszolóhatású szivacsokat jelölnek. Ezek a legelterjedtebbek, sokoldalúan használhatók, beleértve az edényeken lévő makacsabb foltok eltávolítását is, hiszen erősek, de még mindig nem karcolnak.

Zöld szivacs

A legkeményebb, legerősebb dörzsfelületű szivacsokat jelöli, amelyeket az odaégett és rászáradt ételmaradékok eltávolítására terveztek. Ezeket a szivacsokat óvatosan kell használni, különösen az érzékeny felületeken.