Ezek a manikűrök még a tűzijátéknál is szikrázóbbak!

Dobjuk fel a nyár utolsó heteit azzal, hogy különleges árnyalatokat vagy mintákat választunk a körmeinkre! Megkapóbb lesz egy tűzijátéknál is! A Fanny magazin összeállítása.

Van miből választania a szebbik nem képviselőinek! (Fotó: Pexels/Cottonbro Studio – Képünk illusztráció)

Fény az éjszakában

Még élvezzük ki a nyári bulikat, fesztiválokat, és készítsünk extrém hatású manikűrt. Például egészen biztos, hogy minden szem ránk szegeződik majd, ha olyan körömlakkot választunk, ami világít a sötétben. Nappali fényben kellően visszafogottak, viszont a foszforeszkáló részecskéknek köszönhetően este különleges fényben tündökölnek majd a körmeink.

Tipp: Egy glitteres változat még feltűnőbbé teszi az összhatást.

Termékek:

Sötétben világító körömlakk Sally Hansen, 2490 Ft



Foszforeszkáló körömlakk Moyra, 690 Ft

Glitteres körömlakk Claire’s, 1580 Ft

Vadóc megoldás

Az állatminta az öltözködésben is örök kedvenc, és igazán stílusos, ha a manikűrünket is ehhez igazítjuk. Egy nagymacskás minta egyszerre szexi és mégis elegáns. Válasszunk bézs, homokszínű vagy akár aranyló alapot, amivel egy körömdíszítő segítségével könnyedén készíthetünk fekete lakkal szabálytalan foltokat! De egy körömfóliával még egyszerűbb a dolgunk.

Tipp: A visszafogott, natúr árnyalatokat kombinálhatjuk például merész pirossal vagy bordóval is.

Termékek:

Zselés körömmatrica Zara, 5595 Ft

Kétvégű körömdíszítő H&M, 1495 Ft

Körömlakk Max Factor, 2499 Ft



Bézs körömlakk Miss Sporty, 699 Ft



Gélhatású körömlakk s-he colour&style, 799 Ft

Színes játék

Vidám árnyalatokra vágyunk, de mégsem akarunk túlzásba esni? Akkor egy letisztult alapra készítsünk csak egyszerű mintákat. Ne féljünk, ha nem jó a kézügyességünk, egy vékony ecset segítségével elég néhány vonalat, finom hullámokat vagy akár egy háromszöget kreálnunk! Válasszunk vibráló vagy akár feltűnő, neonos árnyalatokat!

Tipp: Az alap legyen áttetsző vagy pedig halvány rózsaszín.

Termékek:

Gyorsan száradó körömlakk Avon, 1299 Ft

Neon körömlakk Sally Hansen, 3599 Ft

Magasan pigmentált körömlakk Catrice, 1149 Ft



Fényes hatású körömlakk Pupa Milano, 2690 Ft



Sárga körömlakk Essie, 3290 Ft

Menő minták

Különleges motívumokkal díszítenénk a körmeinket, de nem akarunk manikűröshöz menni? Van megoldás! Körömmatricák segítségével könnyedén valóra válthatjuk az elképzeléseinket. Alapnak válasszunk könnyed, pasztelles tónusokat, és nincs más dolgunk, mint felragasztani a mintákat, köveket!

Tipp: A bohém motívumok a szezon nagy kedvencei.

Termékek:



Körömmatrica trend !t up/dm.hu, 699 Ft

Körömmatrica essence/pinkpanda.hu, 679 Ft

Körömlakk alverde/dm.hu, 999 Ft



Tartós körömlakk Rimmel, 1199 Ft