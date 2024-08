Így kereshetsz pénzt a megunt régi könyveiddel

A Fanny magazin remek tippeket szedett össze a témában.

Megéri regisztrálni!

Ha csak néhány könyvet szeretnénk eladni, az online értékesítés lehet a legegyszerűbb megoldás. Számos weboldal kifejezetten könyvek adásvételével foglalkozik, mint például a Könyvmegálló. Emellett próbálkozhatunk közösségi csoportokban, vagy online aukciós oldalakon, mint a Vatera és a Jófogás.





Darabárban veszik át

Ha nagy tételben szeretnénk megszabadulni a könyvektől, látogassunk el helyi antikváriumokba. Gyakran darabárban vásárolják meg a könyveket, de több példány esetén csomagárat is kérhetünk. Sok antikvárium már online könyvfelvásárlást is kínál, így egyszerűen e-mailben vagy üzenetben is elküldhetjük a képeket vagy a listát a könyvekről.





Egy helyen a régi és az új

Néhány könyvesbolt használt könyvek vásárlásával is foglalkozik. Jó hír, hogy ezek a boltok gyakran rendelkeznek online webshopokkal is, így akkor is érdemes ellátogatni hozzájuk, ha olcsóbban szeretnénk vásárolni. Ha nem találjuk meg a keresett könyvet, kérhetünk előjegyzést, és amint az megérkezik, értesítést kapunk róla.





Megússzuk a szállítást!

Felkereshetünk könyvfelvásárló cégeket is, akik továbbadják a könyveinket. Válasszunk olyan vállalkozást, amely ingyenes kiszállást kínál. Ennek előnye, hogy az értékbecslést követően azonnal elszállítják a könyveket, így nemcsak gyorsan intézhetjük az eladást, de a szállítási költséget is megtakaríthatjuk.





Ki ad többet érte?

A ritka vagy értékes darabokat érdemes aukcióra bocsátani. Az árveréseken azok vesznek részt, akik speciális könyveket keresnek, vagy gyűjtenek, ezért hajlandóak magasabb árat fizetni a ritkaságokért. Fontos, hogy olyan platformon szervezzük, ahol a könyvgyűjtők és antikváriumok is gyakran böngésznek.





Segítsünk a rászorulókon

Ha nem sikerül eladni a könyveinket, ne dobjuk ki őket! Adományozzuk el helyi könyvtárakba, idősek otthonaiba, kórházakba, iskolai könyvtárakba, vagy adományboltokba, mint például a Cseriti bolthálózat, ahol szívesen fogadják a jó állapotú könyveket.





1. Szebb, mint újkorában Először is tisztítsuk meg a könyveket a portól és szennyeződésektől. Ehhez használjunk puha kefét vagy mikroszálas kendőt. Fontos, hogy óvatosan bánjunk velük, ne sérüljenek meg.

2. Aranyat érő információk Az ár függ a kiadás évétől, a könyv állapotától is, ezért mindenről készítsünk részletes leírást. Ne feledkezzünk meg megemlíteni a kiadó nevét és a megjelenés évét. Ha a könyv dedikált, vagy rendelkezik egyéb különlegességekkel, azt is tüntessük fel.

3. Ne titkoljuk el a hibákat! A leírásban tüntessük fel az esetleges sérüléseket, kopásokat, szakadt vagy hajlott oldalakat, valamint bármilyen foltot, és készítsünk róluk fényképet is.

4. Egy jó fotó eladja Ha online szeretnénk eladni a könyvet, készítsünk éles, közeli fotókat a címlapról, hátoldalról és gerincről. Az olyan fontos információk, mint a cím, szerző és kiadó, jól láthatóak legyenek. Ha a könyvön vannak például aláírások, bélyegek vagy díszítések, azokat is fotózzuk le.

5. Végezzünk kutatómunkát! Nézzünk körül az interneten, hogy másik milyen áron kínálják a könyveket. Ha gyorsan szeretnénk túladni a könyveken, érdemes alacsonyabb árat meghatározni. Bár így valószínűleg kevesebbért kelnek el, de sokkal gyorsabban találhatnak új gazdára.

6. Csomagban olcsóbb! A könyveket csomagban is kínálhatjuk kedvező áron, egy fix összegért. Az alacsonyabb ár vonzóbb lehet, így nagyobb eséllyel találhatunk érdeklődőt, ráadásul egyetlen eladással több könyvet is értékesíthetünk.

7. Alkudozni igenis ér! Ha antikváriumban vagy könyvfelvásárló cégnél adjuk el a könyveinket, kérjünk árajánlatot több cégtől is. Miután megkaptuk az ajánlatokat, könnyebben alkudozhatunk: aki a legjobb árat kínálja, annak adjuk el a könyveket.

8. Csipog a mobil Ha online szeretnénk eladni könyveinket, fontos, hogy mindig elérhetőek legyünk, és gyorsan válaszoljunk a vevői kérdésekre. Állítsuk be az értesítéseket a telefonunkon, hogy ne maradjunk le az új üzenetekről.

9. Postázás előre fizetéssel Ha a vevő nem tudja személyesen átvenni a könyvet, csak akkor postázzuk el, ha előre kifizette a könyv árát a postaköltséggel együtt. Lehetőség van utánvétes házhozszállításra is, ilyenkor a vásárló csak a pénz kifizetése után kapja meg az árut.

10. Csomagoljuk fóliába Ha a könyvet postán vagy futárral küldenénk el a vevőnek, fontos, hogy gondosan csomagoljuk be. Használjunk erős borítékot vagy dobozt, és tegyük a könyvet buborékfóliába, hogy megvédjük a sérülésektől.

Szöveg: Reiter Georgina