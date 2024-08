Minden eldőlhet, erre a csillagjegyre izgalmas találkozás vár kedden

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma már a Hold napközben a Nyilasba lép, ami önnek jó hír. Lendület és gyors tempó jellemzi ezt a napot, és olyan kihívások várják, amikben örömét leli. Azon is meglepődik majd, mekkora a „jövés-menés” az életében. Többen keresik, hívják.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Felbolydulnak ön körül a dolgok, és mindenki kapkodni kezd, és rohanni. Nem kell felvennie a ritmusukat, sőt épp ellenkezőleg, ön az, aki nyugtató hatással lehet mindenkire. A párjának különösen jól esik most az ön közelsége.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Érdemes most tervezgetni a közeljövő céljait. Bármilyen kecsegtetőnek is tűnnek ugyanakkor az új lehetőségek, azért még a tervezés, az átgondoltság nem árt, mielőtt bármire is rábólintana. Járjon körbe minden kérdést alaposan!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai napot szinte kettévágja a Hold jegyváltása. Délelőtt még az érzékeny Skorpióban, délután már az optimista Nyilasban folytatja útját. Ön is úgy érzi, szinte kiderül ön felett az ég a délutáni órákban.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden ellentmondásos helyzetbe kerülhet, amikor mást diktál a szív és az ész – erre utal a Hold és a Merkúr kedvezőtlen fényszöge. Most talán az a legjobb, ha kivár, és addig nem is dönt, amíg nem tisztázódik minden részlet.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most nehezen áll ellen a késztetésnek, hogy megjegyzést tegyen valakire, de aztán meg önnek lehet rossz érzése miatta. Jobb, ha eleve féken tartja kritikai érzékét. A Merkúr retrográd, ami visszahozhat önnek a múltból témákat.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma napközben már a Nyilasba lép a Hold. Bátran tervezheti a jövőt. Egyre optimistábbnak érzi magát, és most végre enyhül az a nosztalgikus érzés, ami az elmúlt hetekben kerülgette. Már ma tehet egy fontos lépést a boldogságáért.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold és a Plútó fényszöge most romantikus szálakat hozhat magával. Előfordulhat, hogy megakad a szeme valakin, vagy ön kap sok bókot valakitől. A mai este nagyon is jó időpont első randira!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Hold belép a Nyilasba kora délután, és ez igencsak felpezsdíti ön körül a légkört. Nem győzi felkapkodni a telefont, olvasni az üzeneteket. A munkahelyén is mindenki önt keresi a megoldandó feladatokkal. Miért is ne élvezhetné ki a népszerűséget?







Bak (12. 22. – 01. 20.)