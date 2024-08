Izgalmas helyzeteket hozhat a Merkúr és a Vénusz együttállása, jó napjuk lehet ezeknek a csillagjegyeknek

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön önre is kellemes meglepetés várhat. Legyen szó egy váratlan ajándékról vagy egy kedves üzenetről, biztosan feldobja a hangulatát. Élvezze ki a pillanatot, és mutassa ki háláját azoknak, akik gondoltak önre..

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A retrográd bolygók miatt könnyen lehet, hogy visszatér egy olyan kolléga, akivel korábban egyáltalán nem találta a hangot. De az is lehet, ismét olyasvalamivel kell foglalkoznia, amivel már nagyon nem szeretne. Fogadja el, most nem tehet mást!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön önnek is komoly felismeréseket hozhat egy beszélgetés. A retrográd Merkúr régi jó baráttal való találkozást mutat. Ha volt valaki, akivel haraggal váltak el, most ez is megoldódik.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A mai nap értékes felismeréseket hozhat. Talán egy régi hibából vagy tapasztalatból tanul valami fontosat, ami segít a jelenlegi helyzetében. Ne féljen visszatekinteni a múltba, mert fontos tanulságokat hordozhat.