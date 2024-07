Júliusi horoszkóp: Ez a jegy óvakodjon a szédítő, rövid távú románcoktól!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A céltudatos Kosok nem fognak unatkozni júliusban, ugyanis végre megmutathatják vezetői tulajdonságaikat. Ha minden jól alakul, előrelépés várható a ranglétrán, de akár más ágazatban is kipróbálhatják magukat. A jegy képviselőinek most esélyük lesz megvalósítani az álmaikat. Lehetőség adódhat a tevékenységük típusának megváltoztatására is. Ahhoz, hogy ez a sok munka ne okozzon kiégést, fontos a sport és a helyes étrend.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A július kiváló hónap lesz az ingatlanügyekkel kapcsolatos feladatok megoldására, illetve egy nyereséges befektetés elindítására. Az erős akaratukról és elszántságukról ismert jegy képviselői bármibe is kezdenek a nyár második hónapjában, sikerrel járnak. A hónap eleje kiváló alkalom új projektek vállalására. Az élet minden területére jut elegendő energia. A családi élet kiegyensúlyozottnak ígérkezik. Szerelmi téren a Bikák jobb, ha óvakodnak a szédítő, de rövid távú románcoktól.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A rengeteg vita, küzdelem, gondolkodás, elmélyülés időszaka következik az Ikrek számára. A bonyodalmak ellenére július elején érezni fogják az Ikrek, hogy elönti őket az energia, ami hatással lesz a kapcsolataikra. A még jobb szerelmi élet érdekében érdemes figyelmesebbnek, kezdeményezőbbnek lenniük. Ajánlatos óvatosan tervezni a nagy vásárlásokat. Nagy az esélye az eladósodásnak. Képzések vagy továbbképzések jöhetnek.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Idén augusztusban a Rákok erő- és energiahullámot fognak érezni. A szakmai készségek és a problémamegoldás kreatív megközelítése lehetővé teszi, hogy vezető pozíciót töltsenek be. A rutin szeptemberig háttérbe szorul. Egész júliusban okosan kell bánni a pénzügyekkel. Most nem a nagy gesztusok és a meggondolatlan költekezés ideje van. A gondok elillannak. Készüljenek fel egy új, ígéretes ismeretségre, a mérgező embereket pedig el kell engedni.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A július a váratlan ajándékok és nyeremények időszaka az Oroszlánok számára. A pénzügyi dolgok megörvendeztetik a jegy képviselőit, ugyanis lehetőségük nyílik új vállalkozás indítására vagy a karrierlétrán az előléptetésre. Júliusban az Oroszlánok kreatív energiát sugároznak, és pozitivitással töltenek fel másokat. Képesek lesznek fenntartani az egyensúlyt a munka és a magánélet között, de fontos, hogy a háztartási feladatokat gyakrabban ruházzák át más családtagokra. Diéta helyett javasolt a sport és a sok alvás.