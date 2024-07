3 csillagjegy, akire még az idén rátalál a mindent elsöprő szerelem

Az ember társas lény, így aligha meglepő, hogy mindenki szerelemre vágyik. Boldogságra, egy segítő, megértő társra, olyanra, aki kiegészít, teljessé tesz. Van, aki ezt az igazán nagy, tökéletes szerelmet lelki társnak hívja, más Nagy Ő-ként hivatkozik rá, és bizony az univerzum azt ígéri, hogy három csillagjegynek még az idén esélye van rá, hogy kiteljesedjen a párkapcsolatok terén.

Három csillagjegyre nagy szerelem várhat Fotó: Pexels/Vera Arsic

Csillagjegyek, akik még idén rálelnek a Nagy Ő-re

Bika

A Bikák uralkodó bolygója a szerelemmel teli Vénusz, így aligha meglepő, hogy az univerzum is a kegyeltjei közt tartja számon e csillagjegyet, ha a kapcsolatok kerülnek szóba. A Bikák hosszantartó szerelemre vágynak, mély érzelmekre, biztonságra, állandóságra, és ez még az idén megadathat nekik, pláne, ha készek picit kilépni a komfortzónájukból, és megkavarni picit a napi rutin által kialakított állóvizet. Ha ezt a jegy szülöttei megteszik, értékesúj embereket vonzhatnak be az életükbe – és ki tudja, talán egy nagy szerelem is lángra kap...

Skorpió

Az érzelmes Skorpió épp egy nagy átalakuláson megy keresztül, egy lelki utazáson, mely segít neki a múlt sebeit végleg begyógyítani. Ez a gyógyító folyamat pedig lehetővé teszi, hogy végre úgy nyisson mások felé, ahogy azt korábban talán nem tette meg. Ha elfogadja a saját sebezhetőségét és elengedi a múlt félelmeit, e jegy olyan szerelemre lelhet még az idén, amire mindig is vágyott.