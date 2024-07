Erre a csillagjegyre ma olyan találkozás vár, amiből komoly kapcsolat fakadhat

Napi horoszkóp: 2024. július 13.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton csupa kedvező fényszög látszik az égen, ugyanakkor a hétfői Mars-Uránusz együttállás erejét már erősen érzékelheti. Leginkább abban, hogy most nagyon jó meglátásai lesznek. Érdemes ezekre időt, energiát szánni. Persze a pihenés is legalább ilyen fontos ebben a hőségben!

Ezen a szombaton az Ikrek szorosabb kötelékbe kerülhet valakivel, mint eddig: komoly kapcsolat alakulhat ki (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Mars-Uránusz együttállás a jegyében jön létre a hétfői napon, de szombaton már tuti, hogy erősen érzi. Felfokozott energia, ami hozhat egyrészt zseniális meglátásokat, másrészt feszültséget, robbanni készülő hangulatot. Szóval csak nyugalom! Hűtse le magát valamilyen hideg vízben!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton valakivel, akinek hasonló az érdeklődése, szorosabb kötelékbe kerülhet, mint eddig. Ha jók a megérzései mindezzel kapcsolatban, adjon egy esélyt mindennek. Lehet, hogy ebből egy komoly kapcsolat alakul.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma valami olyasmivel foglalkozhat, amely igazán a kedvére való, mert megfelel az érdeklődési körének, és egyszerűen csak sikerélményt hoz az életébe. Merüljön el a dolgokban és ne féljen megosztani a lelkesedését és az eredményeit másokkal sem.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton óvakodjon a túlzásoktól, mivel nagy lesz önben a hajlam, hogy bolhából elefántot csináljon. Még akkor is, ha felgyülemlik önben az indulat, igyekezzen mindezt féken tartani és csak akkor nyilatkozni, ha már sikerült kissé lehiggadnia.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton az érzései magukkal ragadják, ami természetesen nem baj. A fontos inkább az, hogy ne ezek alapján hozzon meg kizárólag most egy lényeges döntést. Vegye figyelembe az észérveket is, és aztán foglaljon csak állást ez ügyben.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold a Mérleg jegyében jár. Az energia, amely most önben munkál, több irányban is hasznosítható és önnek kell meghatározni, mire is használja fel végül. Legyen az a legfontosabb szempont, mivel tud a legpozitívabban hatni a körülötte lévőkre!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szombaton nyomás alatt tarthatja valaki, hogy vegyen részt valamiben, amihez talán nincs kedve. Nyugodtan mondjon nemet, akkor is, ha ezzel kicsit megbántja. Valószínűleg amúgy is önnek van igaza.