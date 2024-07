4 csillagjegy, aki kétségbeesve igyekszik megváltoztatni a párját

Ha a kapcsolatok kerülnek szóba, két véglettel találkozhatunk: azzal, aki nem elégszik meg kevesebbel, mint a (számára) tökéletessel, és ha már egy kicsit is más a kiszemelt, mint amit ő elképzelt, le is írta. Ő az, aki a legkisebb rossz tulajdonságot sem képes elviselni, és szóba sem jöhet, hogy majd ő formálja leendő partnerét. És aztán van az ellentét: aki gyakorlatilag úgy érzi, bárkiből képes bármit kihozni, és semmi sem állíthatja meg, hogy átalakítsa, megváltoztassa a párját. Most róluk lesz szó. Horoszkópjuk, csillagjegyük árulkodik arról, kik azok, akik a leginkább beleesnek ez utóbbi kategóriába.

Csillagjegyek, akiket nem zavarnak az intő jegyek. Persze a legtöbbször nem alakul túl jól egy ilyen kapcsolat Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik minden intő jel ellenére is meg akarják változtatni a párjukat

Kos

A Kosok bizony nem hátrálnak meg egy kis kihívás elől. Ők azok, akik bátran belevetik magukat egy kapcsolatba még akkor is, ha több az aggasztó jel, mint a szimpatikus tulajdonság. Hiszik, hogy ők képesek bárkit megváltoztatni, jobbá tenni. Sajnos jellemzően olyannyira a saját érzelmeik foglyai, hogy csak későn veszik észre: tévedtek.

Mérleg

A Mérleg mindig mindenkiben a legjobbat látja. Ez szeretetre méltó tulajdonság, de sajnos néha sérüléshez vezethet, ugyanis emiatt sokszor olyan emberebe szeretnek bele a jegy szülöttei, akik ezt nem érdemlik meg. A Mérleg az, aki az ezredik esély után is ad egy ezeregyediket, és nem látja be: nincs akkora ereje megváltoztatni másokat, mint ahogyan azt hiszi.