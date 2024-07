Kegyetlenül őszinték: ennek a 3 csillagjegynek ami a szívén, az a száján

Mindenkinek van olyan barátja, akinek őszintesége már-már fájó. Ő az, aki a legpontosabban fogalmazza meg, mi is a helyzet, és akkor is kimondja, ha az talán picit kellemetlen. Épp ez a fajta őszinte és nyílt hozzáállás teszi különlegessé, egyedivé. Nem kertel, nem szépít, nem köntörfalaz. Természetesen horoszkópunk nagyban hozzájárul ahhoz, milyen karakterek vagyunk, miket tartunk fontosnak, mihez hogy viszonyulunk, így ebben a kérdésben is mérvadó lehet. Most horoszkópjuk alapján leplezzük le a legőszintébb csillagjegyeket!

Kik a legőszintébb csillagjegyek? Most kiderül! Fotó: Pixabay

Kegyetlenül őszinte csillagjegyek

Kos

Egyenes, öntudatos, tett-központú: a Kost épp ezek a tulajdonságok teszik kegyetlenül őszintévé. Ráadásul a jegy szülöttei igazi harcosok, akik küzdenek a célért, azért, hogy valami megvalósuljon, és bizony ennek részét képezi az is, hogy nem vacakolnak az érzelmekkel, amikor kommunikálni kell. Ők aztán biztos kimondják, merre hány méter, nem szépítenek csak azért, hogy neked kényelmesebb legyen. Ugyanakkor épp ez a fajta gyakorlatias őszinteség az, ami olyan eredményessé teszi őket. Sajnos ugyanakkor sokak számára türelmetlennek és érzéketlennek tűnhetnek, de ha ismered őket, pontosan tudod, hogy nem az a szándékuk, hogy megsértsenek vagy letorkoljanak.

Szűz

Az analitikus, minden részletet kielemző szűz gyakran kommunikál objektivitással. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyers lenne. Épp ellenkezőleg: a becsületesség és a kedvesség az, ami leginkább jellemzi, épp ezért találja meg oly sokszor a gyógyításban a hivatását. Sajnos azonban hajlamos az önelemzésre és a túlzott önkritikára is, ami aztán kiégéshez vezethet nála.

Nyilas

A Nyilas számára az egész élet a tanulásról szól, az igazság folyamatos kereséséről, bármilyen nehéz és kellemetlen út is vezessen ezen igazság megleléséhez. Ez persze azzal is jár, hogy a meglelt igazságot folyamatosan tovább is adják, terjesztik, akár hallani akarja a másik fél, akár nem. A Nyilas számára az jelent igazi kihívást, hogy míg megosztja a maga igazságát, folyamatosan nyitottnak kell maradnia más igazságok befogadására.