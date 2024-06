"Még fel kell nevelni a kisebbik fiamat is" – 47 éves korára 28 kilót fogyott Nita

„Egy ausztrál edző a példaképem”

Őszintén bevallja, hogy már az sem megy könnyen, hogy megtartsa a súlyát. Heti hatszor sportol, sok zöldséget, halat, húst fogyaszt. Egyedül a menzesz előtti napokon szokott „bűnözni”, amikor nem tud nemet mondani a csokoládé iránti vágyának.

– Egy színésznőnek volt az a mondása, hogy egyetlen étel íze sem érhet fel a karcsúság érzésével – mondja. – Gyakran előveszem ezt az idézetet. Nálam sokkal erősebb az elhízástól való félelem, mint hogy megegyek valamit, amit nem lehet. A koromat el tudom fogadni, de azt nem, hogy ne legyek csinos. Szép és fitt öregasszony akarok majd lenni. A koromhoz képest mindig szeretném kihozni magamból a legjobb formát. Sok idősebb női sportolót követek az interneten, ők is mind abban erősítenek meg, hogy 50, 60 éve felett is van élet, vagyis, ezekben a korokban is lehet egészségesen, sportosan, fiatalosan élni. Egy ausztrál edző, Lesley Marxwell a példaképem, akinek már unokái vannak. Lehet, hogy másoknak ő már túl izmos, de számomra ő egy gyönyörű hatvanas nő, és nagyon szeretném, hogy abban a korban, majd én is hasonlóan nézhessek ki.

„Fittnek kell maradom”

Amióta lefogyott, szuperül érzi magát a bőrében, már nem fájnak a térdei, és olyan ruhát visel, amilyet szeretne. És hogy ez így is maradjon, elvégzett egy aerobic oktatói tanfolyamot.

– Mindig is volt egy ilyen vágyam, csak sokáig nem mertem elhinni, hogy képes lennék rá – meséli. – Két gyermekes anyukaként tavaly úgy döntöttem, hogy belevágok. Nem azért csináltam, hogy ebből éljek, hiszen fő munkaidőben egy fogászati klinikát vezetek Győrben. Inkább hobbiként tekintek rá. Ugyanakkor, azt hiszem, hogy ezzel akartam magam bebiztosítani, hogy rendben tartsam magam. A kisebbik fiam még elég pici, nincs mese, őt fel kell még nevelni, és nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen kondiban, milyen állapotban teszem. Nem engedhetem meg magamnak, hogy elhagyjam magam, vagy hogy ne éljek egészségesen. Ez a papír egy hivatalos formát is ad annak, hogy sportolok. Fittnek kell maradnom, emiatt döntöttem úgy, hogy hetente egyszer órát is tartok, amit egyébként imádok.