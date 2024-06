Lopásbiztos lesz a bicajod, ha betartod ezt a trükköt!

Itt a nyár, ilyenkor legtöbben két kerékre pattannak, hogy kiránduljanak, túrázzak egy jót biciklivel. Nem árt óvatosnak lennünk, sajnos minden évben rengeteg kerékpárlopás történik. A Fanny magazin cikkéből kiderül, hogyan nehezítsük meg a biciklitolvajok dolgát!

Fotó: Pexels/Flo Maderebner (Képünk illusztráció)

1. Forgalmas utakon

Bár elsőre egy eldugott hely jó ötletnek tűnhet, itt a tolvaj is zavartalanul megszabadulhat a lakattól. Ugyanígy kerüljük a kapualjakat, tárolókat, a lépcsőházakat is, mivel a kerékpárok többségét innen tulajdonítják el. Lehetőleg forgalmas helyen, éjszaka kivilágított területen zárjuk le a kerékpárt.

2. Minél erősebb, annál jobb!

Soha ne hagyjuk lezáratlanul a kerékpárt, mert akár néhány perc alatt odébb tolhatja valaki. A vékony sodronyzárat vagy gyűrűs gerinclakatot a tolvajok másodpercek alatt feltörik, ezért érdemes edzett acélból készült úgynevezett U-lakatot vagy hajtogatható lakatot beszerezni.

3. Vágás nélkül megússza!

A lakat mellett jól jöhet egy lánc is, amivel összeköthetjük a kereket a vázzal, vagy akár egymással is, így a kerékpár mozdíthatatlanná válik. Válasszunk edzett szemekből álló acélláncot, ezt nehezebben tudják átvágni. Minél vastagabb a lánc, annál biztonságosabb, de sajnos annál nehezebb is.

4. Ez a helyes technika

Hiába van erős lakatunk, ha nem megfelelően rögzítjük a kerékpárt. Fontos, hogy ne lakatoljuk könnyen elmozdítható oszlophoz, vagy kerítéshez, és legalább olyan vastag tárgyhoz rögzítsük, mint amilyen vastag a lakatunk, különben a tolvaj a rögzített tárgyat fogja elvágni. Ne csak az egyik kerekét, hanem a vázát is rögzítsük!

5. Az alkatrész is értékes

Vegyünk le a bicikliről mindent, ami könnyen mozdítható, például a lámpát, sebességmérőt. Sok biciklitolvaj lecsavarozza a kereket vagy a biciklinyerget is, ha nem tudja az egész kerékpárt elmozdítani. Érdemes beszereznünk csavaros kerékrögzítést és nyeregcsőbilincset, amit csak speciális szerszámmal lehet leszerelni.

6. Szirénával jelez

Ahogy az autókba, úgy a kerékpárokra is szereltethetünk riasztót. A bicikliknél könnyebb dolgunk van, mert sokszor elég egy mozgásérzékelővel ellátott lakat, ami azonnal szirénázni kezd, mikor valaki megmozdítja, de kapható külön kerékpárra szerelhető riasztó is.