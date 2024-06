Imposztorszindróma: több embert érint, mint hinnéd

Mi válthatja ki?

– A tanulmányokban a kutatók azt találták, hogy a pszichés megbetegedés olyan tényezőkhöz kapcsolódik, mint a nemi sztereotípiák, vagyis, hogy a nők kevesebbre képesek, mint a férfiak, vagy egy bizonyos szakmában csak a nők, vagy csak a férfiak tudnak helytállni, de az olyan családi dinamika is kiválthatja, ahol a túlságosan irányító vagy védelmező nevelési stílusok jellemzőek. A kutatási eredmények arra is rávilágítanak, hogy azok az emberek, akik olyan családból származnak, ahol sok konfliktust éltek meg, nagyobb valószínűséggel tapasztalhatják meg ezt a betegséget, mint ahogy azok is, akiket ritkán vagy egyáltalán nem dicsértek a szüleik. De kiválthatja egy új munkakör, előléptetés, vagy egyetemre való bejutás is. Olyankor az ember úgy érezheti, mintha nem tartozna oda, és retteg attól, hogy nem képes venni az akadályokat. Ez persze bárkivel előfordulhat, de egy mentálisan és lelkileg egészséges ember ezen hamar felülemelkedik, míg egy imposztorszindrómás képtelen túllépni ezen a gondolaton, érzésen – mondja a szakértő.

Imposztorszindróma kontra diszkrimináció Az, hogy valaki kívülállónak érzi magát, nem feltétlenül az imposztor-szindróma eredménye. Bizonyos esetekben előfordulhat a tényleges diszkrimináció vagy kirekesztés. Míg előbbiben a kívülállóság érzését a belső hiedelmek okozzák, addig a diszkriminációnál mások tettei váltják ki.

Megküzdés a betegséggel – A túljutásban nagy segítséget nyújthat, ha az ember feltesz magának néhány kérdést: Milyen alapvető meggyőződéseim vannak magammal kapcsolatban? Úgy gondolom, hogy méltó vagyok a szeretetre úgy, ahogy vagyok? Tökéletesnek kell lennem ahhoz, hogy mások elfogadjanak? Ahhoz, hogy valaki túlléphessen ezeken az érzéseken, szembe kell néznie néhány mélyen rögzült hiedelmével, amelyeket magáról gondol. Az irracionális gondolatok azonban elfajulnak, ha valaki eltitkolja azokat, és nem beszél róla. Ezért érdemes szakember segítségét kérni, mert cseppet sem könnyű feladat egyedül megszabadulni a belső démonoktól – javasolja a szakértő.

Szöveg: Bata Kata