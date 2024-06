Ezek az apró bogarak vették át az uralmat a konyhádon? Ezt vesd be ellenük!

Ha valahol lisztbogarat találtál, akkor sajnos jobb kidobni a szennyezett alapanyagot. A teendők sora ezzel azonban nem ér véget, a bontatlan élelmiszereket is fontos ellenőrizni!

Ha valamiben lisztbogarat találtál, attól szabadulj meg, majd szitáld át használat előtt a bontatlan lisztet is! (Fotó: unsplash.com)

A lisztbogarak a csomagoláson is átrágják magukat, a nőstények bele is petézhetnek az élelmiszerekbe, ezért ha végérvényesen meg akarsz szabadulni tőlük, nagyon alaposnak kell lenned! Jó ha tudod, hogy a liszt mellett a teákban és a fűszerekben is szívesen megbújnak!

De mégis mit tehetsz? A lisztet és a gabonaféléket használat előtt érdemes átszitálni, annak érdekében pedig, hogy megelőzd a további térnyerésüket üveg edényben vagy jól zárható dobozban érdemes tárolni az alapanyagokat! Ha mindezzel megvagy, hasznos a polcokat ecetes vízzel áttörölni, ez ugyanis elriasztja a bogarakat. A Bors azt írja, hogy a babérlevél vagy újságpapír polcokra helyezése is megoldhatja a problémát, hisz ezek egyikét sem kedvelik az apró kártevők.

A lisztbogarakon kívül más élőlények is előkerülhetnek a az élelmiszerekből, a vörösesbarna kekszbogarakat is vonzza például a liszt, valamint a gabonafélék és a tészták. Ellenük is jó módszer a jól záródó üvegek bevetése!