Micsoda lista: 12 dolog, amin az emberek akkor is spórolnak, amikor telne rá

Annak is megvan a maga előnye, ha valakit nem vet fel a pénz. A kényszer szülte spórolási megoldások pedig olykor egy életen át elkísérik az embert, s akkor is kitart mellettük, amikor már megengedhetné magának, hogy elhagyja azokat. A Reddit egyik felhasználója arra volt kíváncsi, ki milyen spórolós megoldáshoz ragaszkodik gazdagon is. 12 ezernél is több hozzászólás érkezett – derül ki a Buzzfeed cikkéből. Íme gyűjteményük 12 megoldása. Te magadra ismersz valamelyiknél?

Hiába gazdagabb az ember, mint volt, nem egy spórolós szokás mellett kitarthat (Fotó: Vemi Zoltan)

1. Órákon át keresgélek az interneten, amíg meg nem találom a kinézett árut legkedvezőbb áron kínáló helyet.

2. A svédasztalos céges értekezleteken mindig megeszem a megmaradt szendvicseket. Még akkor is, ha az adott találkozóra nem is voltam hivatalos. Meg tudnám venni az ételt, de az ingyen kaja ingyen kaja.

3. A legeslegutolsó fogkrémadagot is kipréselem a tubusból. A sampon sem megy veszendőbe: az utolsó cseppeket vízzel felhígítom, összerázom és így spórolok még pár adagnyi hajmosásra valót.

4. "Kimosni és újrahasználni a műanyag lezárható zacskókat."

5. Lesem és várom az akciókat, ahogy a kuponajánlatokkal is rendszeresen élek.

6. Külön fiókot töltenek meg a gyorséttermi zacskós szószok, amiket hazahoztam.

7. Megtartok minden kacatot, ki tudja, lehet, pont akkor lesz rá szükségem, amikor nincs pénzem újra megvenni.

8. A megmaradt szappandarabokból új szappant gyúrok.

9. Instant ramen levesből csinálok spagettit.

10. Újrahasználom a műanyag bevásárlózacskókat: abba gyűjtöm a szemetet.

11. Még mindig saját magamnak vágom a hajam.

12. A feleségem csak akkor hajlandó beindítani a mosogatógépet, ha teljesen megtelt.