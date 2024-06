Nyugdíjasok figyelem: a mai napon érdemes ránézni a bankszámlákra, pénz áll a házhoz!

Ezúttal szerdán utalják a járandóságokat

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2024-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Júniusban is 12-én, vagyis most szerdán érkeznek az utalások. Májusban egyébként 10-én, pénteken érkeztek, júliusban pedig szintén egy péntekin napon kapják meg a nyugdíjasok a pénzüket. Akinek a postás viszi a járandóságát, annak a postai kifizetőnaptára érdemes megnézni, hogy ebben a hónapban melyik napon várható a kézbesítés.

Fotó: Ground Picture

Ma van a Watergate-botrány évfordulója is

1972-ben ezen a napon, vagyis június 12-én robbant ki Amerikában a Watergate-botrány, melynek eredményeképpen Nixon elnök lemondott. A botrány középpontjában az állt, hogy Washingtonban a Watergate-irodaházban tetten értek öt férfit, amint a Demokrata Párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők (hajdani FBI- és CIA-ügynökök) kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le. Utódja Gerald Rudolph Ford lett.

Ma van a gyermekmunka elleni világnap

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) kezdeményezésére 2002. június 12-én tartották meg először a Gyermekmunka Elleni Világnapot (World Day Against Child Labour), amit azóta is ezen a napon tartunk. Az ILO a gyerekmunkásként tart számon minden, a munkaerőpiacon megjelenő 12 évesnél fiatalabb gyermeket, akikből a mai napig nagyon sok van.

Ezen a napon hunyt el egy híres magyar kémikus is

Az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Cholnoky László gyógyszerész, kémikus, vegyész 57 évvel ezelőtt, 1967. június 12-én hunyt el Pécsett, ahol korábban dolgozott is. Cholnoky 1934-ben szerzett vegyész diplomát, 1952-ben pedig a kémiai tudományok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez és az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth-díjjal tüntették ki-olvasható a Wikipédián.