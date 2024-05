Ezeknek a csillagjegyeknek tele lesz a mai napja konfliktusokkal

2024. május 8.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha van valami az életében, melyet félbehagyott, vagy abbahagyott, talán önhibáján kívül és mostanában előkerül a gondolataiban, akkor vegye fel újra a fonalat, tekintse át, mi az, ami megvalósult és mi van még ön előtt. Ma talán jó alkalma lesz arra, hogy előrelépjen ez ügyben. A Kos Mars mindenben segíti.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold és a Vénusz együttállása ma is nagy hatással van önre. Minden sikeres lehet, ami egy befektetéssel kapcsolatos. Mindez természetesen igaz lehet a pénzügyekre is, de ha kapcsolatba, viszonyba fektet be azzal, hogy pozitív hozzáállásával, szeretetével jó viszonyt ápol másokkal, az is sokszorosan megtérül.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Egy ügyben jelentéktelennek tűnő, de igenis lényeges részletek kerülhetnek napvilágra, amelyek megváltoztathatják az álláspontját, emiatt talán halaszthatatlan teendői támadnak. Ne várjon túl sokat, cselekedjen!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi. Érdemes ezért ma átbeszélni fontos kérdéseket. Viszont nehezen hajlik a kompromisszumra, pedig arra is szükség lesz.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán lehetősége lesz arra, hogy megmutassa azt a hihetetlen lelki erőt és tettvágyat, amely önben munkál. Bizonyíthat, példát mutathat és ezzel kivívja a többiek elismerését. Sokan csodálják!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha ma konfliktushelyzetbe kerül, akkor elsőre a legjobb reakciónak azt tartja, hogy angolosan távozik a helyszínről. Lehet azonban, hogy nem ez a legokosabb megoldás. Most ott és akkor kell tennie valamit a helyzet megoldásáért, amikor ez történik.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz és a Hold együttállása ma is nagyon szép napot ígér. Arra viszont figyeljen, hogy lehet néhány ingerült ember a környezetében. Őket szinte irritálja az ön jókedve. A Kos Mars hirtelen dühkitöréseket is jelezhet.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma elképzelhető, hogy egy probléma megoldása során kimerít minden lehetőséget és valami olyasmivel kellene próbálkoznia, amivel még soha nem volt dolga. Próbáljon meg nyitottan gondolkodni és ne vessen el még egy olyan lehetőséget sem, amely elsőre túlságosan meredeknek tűnik.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán olyan helyről kaphat egy érdekes ajánlatot, vagy információt, ahonnan mindig megbízható hírek érkeztek, mégis talán a megérzése azt súgja, hogy valami nincs teljesen rendben. Ne feledje, hogy önnél ezek a megérzések nagyon jól működnek.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán számítson rá, hogy egy olyan információt, vagy hírt kap, amely az egész nap fő témája lehet és amely minden bizonnyal pozitív információt hordoz. Talán egy rég elveszett barátról kap hírt, de az is elképzelhető, hogy egy olyan dologban történik előrelépés, amelyről már kezdett lemondani.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán egy ismerős alaposan meglepheti azzal, ahogyan megosztja önnel az érzéseit, gondolatait. Lehet, hogy eddig nem álltak olyan közel egymáshoz. Ebből viszont még lehet egy barátság is akár, ha ön is elég nyitott és pozitív a másik irányába.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Engedje ma, hogy az érzései, illetve a megérzései vezessék, és hallgasson rájuk, amikor egy döntést kell meghoznia valakivel kapcsolatban. Persze a legjobb az, ha a józan ész és az érzések összhangban vannak.