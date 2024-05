Ezek a csillagjegyek a vasárnap nyertesei: de a Kosok jobban teszik, ha csendben maradnak

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap a Hold már a Kos jelébe lép, ahol már a Mars is tartózkodik. Ez alaposan feltüzeli a hangulatot. Olyan vehemenciával veti bele magát mindenbe, ami külső szemlélőnek picit sok is lehet. Kerülje a nagy teátrális jeleneteket, túlzásokat! Az anyák napjáról viszont ne feledkezzen meg!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap, teljesen meglepő módon ellenállással találkozhat egy ügyben, de hogy megértse, mi van e mögött, érdemes megfejtenie, mi mozgatja az illetőt, akivel szembekerült. Az okokat megértve pedig hozzá igazíthatja a stratégiáját is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap legyen kedves, együttműködő és mutassa ki az érzelmeit a környezete felé. Néha ugyanis egy egyszerű gesztus, néhány szó többet ér mindennél. Szinte gyógyító erővel hat. Ha így tesz, meg fog lepődni, milyen sok embernek van ön körül erre szüksége.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap, anyák napján remélhetőleg lesz alkalom családi köszöntésre. Önnek nagyon fontosak a hagyományok, de még annál is fontosabbak az érzelmi szálak, kapcsolódások. Ha ön is anyuka, akkor most garantáltak a megható pillanatok.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ne hagyja, hogy bármi is kizökkentsen vasárnap a nyugalmából, utólag ugyanis kiderülne, hogy teljesen felesleges volt idegeskedni. A kulcsszó, a türelem. Várja meg az időt, amikor kényelmesen, felesleges körök megtétele nélkül is reagálhat az eseményekre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap választania kell egy igen ígéretes lehetőség és a megszokott napi rutin között, de a választás nem lesz annyira könnyű, mint az elsőre látszik. A lehetőség ugyanis bizonytalansággal és kockázatokkal jár, míg a megszokott dolgaid nyugalmat és biztonságot ígérnek.



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma végig kell gondolnia, hogy egy véleményt, vagy az akaratát mennyire erősen szeretné képviselni, ugyanis komoly ellenállásba, véleménykülönbségbe is ütközhet és mérlegelnie kell majd, meddig megy el. Most a béke többet ér.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma többet nyomnak a latban a szavai, mint gondolná. Azzal is komoly befolyással lesz másokra, ha elmondja, miben hisz, hogyan vélekedik bizonyos dolgokról. Még ha valaki nem is ért önnel teljesen egyet, ezzel elhívja a figyelmét arra, nem csak egy álláspont létezik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha hisz valamiben, álljon ki mellette még akkor is, ha a környezetében nem mindenki gondolja azt, amit ön. Ráadásul ma még egy támogatója is akadhat egy nem várt helyről és ez megerősítheti, hogy jól gondolkodik a világ dolgait illetően.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A jelleme és a hozzáállása egyre több embernek jelent példát a környezetében, ami azt jelenti, különleges jelentősége van annak, amit mond, vagy tesz. Vasárnap különösen fontos lehet, hogy milyen példát mutat a többieknek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap még ön is elérzékenyülhet, pedig nem az a szentimentális típus. Nagyon szép napot ígérnek a csillagok, és nemcsak érzésekből lesz sok, hanem jó beszélgetésekből is! Használja ki ezt a csodás napot.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az, ahogyan ön éli az életét, igen nagy hatással van a környezetére és talán nincs is ennek mértékével teljesen tisztában. Ma legyen felelősségteljes, amikor valaki a véleményére, vagy a tapasztalataira kíváncsi.