„Gyűlölöm őt, amiért ellopta az életemet” – egy fogyatékos gyereket nevelő anya őszinte vallomása

A legtöbb felnőtt ember nagyon vágyik arra, hogy egy nap gyermeke szülessen. Sokan vallják azt, hogy az emberi élet csak azon a ponton nyeri el igazi értelmét, ha utódunk születik, aki tovább viheti a vérvonalunkat, s a neveltetés által a gondolatainkat és a nevünket is. Sajnos azonban egyre nagyobb probléma a terméketlenség. Friss kutatások szerint Magyarországon minden 6. pár szembesül termékenységi rendellenességgel, ami miatt nem jöhet össze könnyen a gyerek. A helyzet külföldön sem jobb. Egy nevét elhallgató anyuka arról számolt be, hogy az orvosok közölték velük: nem lehet saját gyermekük. Ekkor az örökbefogadás mellett döntöttek, és úgy alakult, hogy egy fogyatékkal élő, traumákat átélt kifiút vettek magukhoz. És bár az anya nagyon szereti ezt a gyereket, most kitört belőle az igazság: nagyon sok nehézséggel kell megküzdenie.

Az anyuka úgy érzi, soha nem lehet normális élete

A fiatal hölgy nagyon megörült, amikor az örökbefogadási igénylés után nem sokkal felhívták, hogy az a jó hírük van, hogy máris lenne egy gyerek, akit örökbe lehet fogani. A kisfiú fogyatékossággal él, ez azonban a párt nem zavarta, rögtön rávágták, hogy vállalják. Arra azonban nem gondoltak, hogy ennyi nehézséggel fog járni.

Elmondta, hogy utálja azokat a pillanatokat, amikor az utcán ránéznek a gyerekére, és rájönnek, hogy nem olyan gyerek, mint a többi. Utálja, hogy a születésnapi bulijain nem lesznek jelen soha barátok, csak a családtagok, rokonok. Utálja az érzést, hogy nem lehet több gyermeke, hiszen nem bírna egy másik gyereket is nevelni mellette.

Utálom, hogy a hét minden napján 24 órában kell figyelnem rá. Soha nem csinálhatok semmit, mert kimerít, hogy életben tartsam. Próbálok neki teret adni a tanulásban és a fejlődésben

– mesélte, és azt is bevallotta, hogy gyakran csal: tévét kapcsol a gyereknek vagy tabletet ad a kezébe, csak azért, hogy legyen pár szabad órája. Ilyenkor végzi el a házimunkát, a főzést, takarítást, és ilyenkor jut ideje egy gyors zuhanyzásra is.

A nő azt mondja, hogy bár nagyon szereti a gyerekét, elege van abból, hogy nem tudnak dadát sem hívni hozzá, és ezért a férjével nem tudnak elmenni kikapcsolódni sehova. nem tud elmenni templomba vagy étterembe sem anélkül, hogy egy szakképzett segítőt ne vinne magával – számolt be a szomorú helyzetéről az anyuka, amiről a Mirror írt.