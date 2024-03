Ennek a csillagjegynek ma nemet kell mondania, akármennyire is nehéz

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán mindenkinek van egy elképzelése arról, mi a jó megoldás egy kihívást jelentő helyzetben, és nagy az esélye ma annak, hogy ez ügyben nézetkülönbség alakul ki ön, és egy önhöz közelálló között. Ha viszont felveszi a kesztyűt, hosszú menetre számíthat. Inkább engedje el!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán lehet egy kisebb kudarc, és emiatt elfoghatja a kétség, elbizonytalanodik magában. Ne adja fel ilyen könnyen a dolgokat, hiszen az életben semmit sem adnak ingyen... Álljon fel, és igazítsa meg a koronát!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán valakinek az ismerősei közül pénzhiánnyal kell megküzdenie és elképzelhető, hogy az illető öntől vár segítséget ennek megoldására. Talán szíve szerint megtenné az illetőnek, hogy kisegíti, de vegye számításba azt is, hogy ettől valószínűleg meg fog változni a kettejük kapcsolata.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán bizony nemet kell mondania valakinek a kérésére, pedig szívesen segítene neki, de mégsem az a helyes. Ráadásul az illető nem biztos, hogy meg fogja érteni az indokait. Ebben a helyzetben a legjobb, amit tehet, hogy nem mélyíti tovább a konfliktust egy vitával.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold szerdán az Oroszlán jegyében jár, így előfordulhatnak önnél érzelmi, hangulati ingadozások. Könnyen feldühödik, könnyen lelkesedik, de hamarabb el is érzékenyül egy helyzetben. Amennyire tudja, mérsékelje ezeket a hullámhegyeket és völgyeket.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán olyan helyzetbe kerülhet, amelyben hiába érzi úgy, hogy önnek van igaza, nem biztos, hogy ezt mások is elismerik, vagy, hogy érvényesíteni tudja. Az az igazság, hogy most nem nagyon tehet mást, mint beletörődik abba, hogy ezt a csatát nem tudta megnyerni. De majd a legközelebbit!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán ön lehet a válasz egy kérdésre, ön lehet a megoldás egy problémára, és erre mások is hamar rájönnek.... Így aztán többen is önhöz fordulnak tanácsért. Azért az is jogos, ha meghúzza a határait, és egy ponton már nemet mond.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán több esélyt is felkínál önnek az élet, de nem kell mindent kipróbálnia, mindent el is fogadnia. Nyugodtan legyen most egy kicsit válogatós most és csak azt válassza ki, amelyik a legelőnyösebb önnek, még akkor is, ha valaki nagyon szeretné, hogy másképpen döntsön.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha valaki már többször megbántotta, rosszul bánt önnel,, ne adjon neki újra és újra még egy esélyt. Ne várja, hogy az illető majd egyszer csak megváltozik. Nem fog és ezt, ha az eszére hallgat, akkor tudja is. Mástól viszont megkaphatja a boldogságot, ezt ne felejtse el!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán valaki megkérdőjelezi a hozzáértését, és még az is elképzelhető, hogy olyasmivel vádolja meg, amihez semmi köze. Ne azt nézze, hogy mit mond, hanem, hogy ki mondja - és főleg, hogy mik lehetnek a valódi motivációi.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán komoly összefüggésekre láthat rá. Lehet azonban, hogy bármennyire is szeretné mindezt megosztani másokkal, süket fülekre talál majd. Önnek viszont hasznot hozhat, hogy így átlátja az események láncolatát.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán szeretne jó benyomást kelteni valahol és emiatt feszült, ami természetes, de egyben értelmetlen is. Csak annyi a dolga ugyanis, hogy önmagát adja. Ha viszont görcsös, és izgul, talán végül pont ez az, ami nem fog sikerül.