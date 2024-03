Különleges képességet kap ma ez a csillagjegy

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Merkúr ma belép a Kos jelébe, és újhold is van. Mindez duplán is az új kezdeteknek kedvez az ön életében. Gondolja végig, mi az, amit el szeretne érni a következő periódusban, és ha lehetséges, már ma tegye meg a kezdő lépéseket.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma erős lehet önben az együttérzés másokkal szemben, ami jó dolog a közvetlen környezetének, de némileg veszélyes is lehet, mert lehet olyan is, aki igyekszik majd kihasználni mindezt. Hallgasson meg mindenkit, aki ma önhöz fordul, de kezelje azért fenntartással egyesek szavait.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap különleges képessége lehet arra, hogy a környezetébe vidámságot hozzon és akár csak néhány kedves szóval is könnyítsen a lelkén annak, aki önhöz fordul a problémájával. Valószínűleg ezt mások is érzik, mert többen is felkeresik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vasárnap szellőztesse ki a fejét, hogy a negatív gondolatokat száműzze, és helyet adjon a pozitív meglátásoknak. Tekintse úgy a dolgot, mint egy tavaszi lomtalanítást. Megszabadul a felesleges lomoktól és helyet csinál minden másnak.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Néha elköveti azt a hibát, hogy túlságosan ad a környezete véleményére és ez megakadályozza abban, hogy megtegyen olyan dolgokat, melyekre valójában vágyik. Mi lenne, ha most az egyszer csak önmagával foglalkozna?

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hajlamos arra, hogy mások véleményét, érdekeit a maga elé helyezze, csak azért, hogy ne sérüljön kettejük kapcsolata. Ma viszont legyen egy kicsit következetesebb, amikor el akar érni valamit. Muszáj, hogy határozottan képviselje az álláspontját.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma valami, vagy valaki sokkal nagyobb hatást gyakorol rád, mint ahogyan szeretné és lehet, hogy ez külsőleg meg is fog látszódni önön, amitől talán zavarba jöhet. Ne törődjön ezzel, önnek legalább vannak valódi érzelmei, míg mások ezt nem igazán mondhatják el magukról.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap alapvetően jó napja van, de azért arra számítson, hogy a türelmét tesztelni fogja valaki, így könnyen eljöhet a pillanat, amikor elveszíti a kontrollt a szavaid felett. Igyekezzen mindezt elkerülni, de ha meg kell mondania a magáét, akkor tegye meg.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vasárnap az újholddal új ötlet is érkezhet, ami segít, hogy egy problémán, melyen régóta rágódik, végre túl tudjon jutni. Van, hogy egy megoldáson gondolkodni, kitalálni annak módját sokkal tovább tart, mint a valóságban elvégezni az ezzel kapcsolatos munkát. Na, ez pont egy ilyen helyzet!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Vasárnap egy olyan lehetőség rajzolódik ki ön előtt, ami okkal okoz izgalmat önben, hiszen ön is érezni fogja, hogy most ez egy olyan helyzet, amikor szinte minden együtt áll. Ahhoz viszont hogy éljen az alkalommal, talán kis kockázatot kell vállaljon. Mérlegeljen!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap, ha túlságosan alaposan szeretne mindent megtervezni, elveszhet a részletekben és igazából képtelen előrehaladni. Hagyjon meg egy kis spontaneitást az életében, és akkor remek élményben lesz része.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Igazán együttérző személyiség, és most lesz is alkalma ezt megmutatni. Valaki önhöz fordul némi vigaszért, meghallgatásért. Segítsen neki kiutat találni a helyzetéből! Hallgasson a megérzéseire, azok megmutatják önnek az igazságot.