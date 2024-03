Az az 5 csillagjegy él a legtovább! Te köztük vagy?

A születési dátumunk és az asztrológia közötti kapcsolat évszázadok óta meghatározza a főbb személyiség- és jellemvonásainkat.

Fotó: Miha Creative



Az asztrológia ereje áthatja életünk különböző területeit, így nem meglepő, hogy beleszól a földön töltött időnk hosszába is. Az amerikai Asztrológiai Tanulmányok Központjának asztrológusai kutatást végeztek az állatövi jegyek és a várható élettartam közötti kapcsolatról. Ezek az asztrológusok világszerte több mint 60 000 elhunyt ember születési dátumát elemezték.

A világ más nagy asztrológusai is megerősítették a kutatás igazságtartalmát, így szinte biztosra vehető, hogy a csillagjegy alapján meg lehet ítélni egy ember várható élettartamát.

Kos

Őszintén szólva nem meglepő, hogy az állatöv első és legvadabb jegye vezeti a listánkat. Erős a bőrük, és elég rugalmasak ahhoz, hogy átvészeljék az életük viharait. Elszántságuk és kitartásuk lehetővé teszi számukra, hogy legyőzzék életük legtöbb kihívását, beleértve az egészséget is. Az egyik fő oka annak, hogy a Kosok általában tovább élnek, az, hogy képesek legyőzni a stresszt okozó problémákat az életükben. A stressznek kitett Kos állandó fejfájással, álmatlansággal és szívpanaszokkal küzd. Mindezek megakadályozhatják őket abban, hogy hosszú és gyümölcsöző életet éljenek.

A Kos férfiak átlagosan várhatóan 78 évig élnek, míg a nők egy plusz évet, 79 évet élveznek.

Szűz

A Szüzek a legegészségesebb csillagjegyek közé tartoznak, főként az egészséges és szervezett életmód iránti elkötelezettségüknek köszönhetően. Amint a Szüzek egy kis kellemetlenséget éreznek a testükben, elsőként rohannak orvoshoz. Nem szeretnek viccelődni a testükkel, és szeretnek fittek maradni. Általában nehéz pontosan megtippelni a korukat, mert mindig fiatalabbnak tűnnek. A Szüzek emellett jól tudják leküzdeni a stresszt az életükben. Mindazonáltal a Szüzeknek egészséges étrendet kell tartaniuk, és kerülniük kell a túlevést, ha hosszú életet szeretnének élni. Az is segítene, ha néhány meghatározott napon böjtölnének.

A Szűz férfiak átlagosan 77 évig, míg a nők 81 évig élnek.

Bak

Sokan vitatkozhatnak azzal, hogy a Bakoknak nem kellene szerepelniük a listán, mivel szorgalmasak és hajlamosak a végsőkig feszíteni a húrt. De ez az, amiben az emberek tévednek a Bakokkal kapcsolatban. Ezek a maximalisták, szeretnek az életük minden területén kitűnni, és ez az egészséggel sincs másképp. Kétségtelen, hogy a Bakok gyorsabban öregszenek, mint más csillagjegyek, de ők is megértik, hogy egészségesnek kell maradniuk ahhoz, hogy elérjék az életcéljaikat. Alig hagyják ki a kórházi vizsgálatokat, és szigorúan betartják az orvosok utasításait. Egy Bak a karrierje csúcsára akar jutni; ehhez; tudja, hogy jó egészségre van szüksége.

A Bak férfiak átlagosan 77 évig élnek, míg a Bak nők 80 évnél is tovább élhetnek.

Bika

A Bika az első földi jegy és a zodiákus szülötte. Elérhető célokat tűznek ki, és képesek élvezni az élet apró dolgait. A Vénusz uralkodik rajtuk, a szerelem és a luxus bolygója, így életük többnyire stresszmentes. A Bikák büszkék természetes szépségükre, és mindent megtesznek annak megőrzéséért. Ráadásul a Bikák nem extravagánsak. Szeretik a luxust, de elég bölcsek ahhoz, hogy ne költsenek meggondolatlanul, így nem adósodnak el. Az egyik dolog, amire a Bikák sokat költenek, az a bőr- és testápolás. Mindazonáltal óvakodniuk kell az elhízástól és a szövődményektől, mivel ezek a betegségek gyakoriak a jegynél.

A Bika az egyetlen olyan jegy a listánkon, ahol a férfiak várható élettartama magasabb, mint a nőké. A nők esetében az átlag 80 év, míg a férfiak akár 82 évig is élhetnek.

Mérleg

Egy Mérleg számára a jó élet a minden. Ez az izgalmas levegő jegy nem versenyez az élettel; békés lények, akik arra törekszenek, hogy a körülményektől függetlenül nyugodtak maradjanak. A Mérlegek a szépségükről is híresek, és mindent megtesznek azért, hogy ezt megőrizzék. Ebbe beletartozik az is, hogy akár drága termékeket vásárolnak, hogy ápolják magukat. Ez az önszeretet és az az igény, hogy mások szeressék őket, arra is ösztönzi őket, hogy egészséges életvezetési döntéseket hozzanak. A Mérleg egy másik olyan csillagjegy, amely miatt nehéz kitalálni a korukat, mert mindig fiatalnak tűnnek.

Statisztikailag nekik van a legrövidebb várható élettartamuk a listánkon; a férfiak átlagosan 73 évig, míg a nők 77 évig élnek. Azonban erősek és elszántak, és ha el tudják kerülni a hideg időjárást, nem okozhat gondot nekik a 80 éves kor sem.

(VIA)