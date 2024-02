Így juthatnak plusz energiához a hétvégén ezek a csillagjegyek

2024. február 17.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha valami újat szeretnénk, vagy újra kell kezdenünk valamit, akkor vissza kell térnünk a kályhához és az alapoktól ismét fel kell építenünk a dolgokat. Ön most ilyen helyzetben van, és ez jó, mert tanulva a múlt hibáiból most egy új kezdettel, betonbiztos építményt kezd el felhúzni.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Közeleg az életben egy fontos pillanat, amikor a jelenlegi helyzetét egy ügyben már nem tudja tovább tartani és zsákutcába kerül. Húzzon hát egy vonalat és zárja le ezt az utat véglegesen. Gondolkodjon el azon is, nem lenne-e érdemes mindet előröl elkezdeni az alapoktól.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton egy jelre vár, ami segít egy fontos döntésben. Tartsa nyitva a szemét és a fülét, mert a válasz egy kevésbé érdekes beszélgetés során merülhet fel. Figyelje a levelezést és ne mulassza el az üzeneteket sem. Ma befuthat az, amire várt!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma olyan valakivel kerülhet kapcsolatba, akire felnéz, vagy akinek ad a véleményére és egyfajta mintaként szolgál önnek, legalábbis az élete egy része. Érthető, ha izgatott lesz mindettől, de ügyeljen arra, hogy igazán megismerje az illetőt.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma valaki alaposan meglepheti azzal, hogy új oldaláról mutatkozik meg. Talán az illető nagyon közel áll önhöz és valamilyen kreatív meglepetéssel készül, de az is a lehetőségek között van, hogy valakinek a viselkedése változik most meg egy csapásra.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton több oka is lehet az örömre. Eltölthet egy kis időt valakivel, aki fontos önnek, sőt, talán még egy közös felfedezést is tehetnek együtt. Az is előfordulhat, hogy találkozik valakivel, akit már egy jó ideje nem látott.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton érzeni fogja, hogy milyen sok embernek számít a véleménye. Többen keresik fel, akik kikérik a tanácsait ügyes-bajos dolgaikban. A dolog nem véletlen, hiszen a személyes példájával bizonyítja nekik, hogy a döntései általában helyesek.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár szeret irányítani, néha jól esik önnek is átadni a gyeplőt valakinek. Főleg, ha olyan helyzet adódik, ami nem is igazán a szívügye. Meg fogja látni, hogy az is kényelmes és főleg pihentető tud lenni, ha csak utas a csónakban.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton igencsak erős véleményekkel kerül szembe és lehet, hogy jobb, okosabb lenne, ha teret adna nekik. Hagyja, hogy mások is hallassák a hangjukat és érezzék, hogy számít a véleményük. Értékelni fogják a türelmét és a toleráns viselkedését.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szombaton könnyen lehet, hogy félreértés áldozata lesz és minden diplomáciai készségére szüksége lesz, hogy egy feszült helyzetben jól kommunikáljon. Ne csak azt tartsa szem előtt, hogy kimeneküljön egy szorult helyzetből, próbálja a dologból kihozni, amit lehet.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton szinte fürdőzik mások csodálatában, elismerő pillantásaiban. Igazán jó most a kisugárzása, bárkit az ujja köré csavar, akit csak akar. Ha szingli, akkor most keresnie sem kell a lehetőségeket. Talán már túl sok is a jelentkező.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha jobban megszervezi az életét, akkor esélyt ad magának arra, hogy több pihenésben lehessen része. De ha nem annyira maximalista, és nem zavarja, hogy otthon minden a feje tetején áll, akkor még inkább élvezheti a hétvégét!