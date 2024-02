Furcsa nap lesz a mai ezeknek a csillagjegyeknek

2024. február 28.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán együtt áll a Nap és a Merkúr. Bármennyire is tele van tűzzel, és szeretne komolyan foglalkozni valamivel, nem mindenki osztja a lelkesedését és a tenni akarását. Legszívesebben mindenkit kirángatna a lustaságból. Ez nem fog menni, de legalább ön odateszi magát!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ne hagyja figyelmen kívül a jeleket, amiket az intuíciójával érzékel, mert lehet, hogy értékes útmutatást hoznak. A párja felé is legyen nagyon nyitott, mert az együttérzés és megértés most kulcsfontosságú lehet a kapcsolat elmélyítésében.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A munkahelyen bízzon magában és ne féljen kiállni az ötletei mellett, mert most másokat is meggyőzhet az igazáról. A csapatmunka nagy előnyt jelenthet önnek, és azáltal, hogy másokkal együtt dolgozik, komoly sikereket érhet el.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Különleges energiával rendelkezik. A megérzések most erőteljesen jelen vannak az életében, és segítenek, hogy helyesen érzékelje az esélyeket és ki is használja azokat. Szinte olvas a másik lelkében, érzései közt.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán arra van szükség, hogy kilépjen picit a komfortzónájából. Ahhoz ugyanis, hogy sikeresen teljesítsen egy feladatod, ma fokozottan szüksége lesz a fantáziájára és a kreativitására. Ne gondolkodjon hát kizárólag a szokásos dolgokban.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Legyen egy picit nyugodtan önzőbb! Ha pedig ez valaki másnak esetleg nem tetszik, akkor legyen az ő problémája. Önnek is szüksége van egy kis én-időre néha, ebből soha ne engedjen, bármekkora is a nyomás önön.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Nap és a Merkúr fényszöge ma kivételes napot jelez. Most bizony még olyasmire is képes lehet, amiről még ön is azt gondolta, hogy lehetetlen. Mindehhez mindössze arra van szüksége, hogy egy kicsit tágítson a perspektíváján.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Higgye el, szinte csodákra képes, ha ma nekidurálja magát. Épp ezért ha valamiben igazán hisz, ne várjon semmilyen különleges jelre, hanem kezdje el megvalósítani azt azonnal. Kitartásból is jelesre vizsgázik szerdán.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán bepörögnek ön körül a dolgok, és egy kissé kaotikus lehet a napja. A végére úgy érezheti, hogy habár egy pillanatra sem állt le, mégsem haladt igazán semmivel. Nyugalom, hamar letisztul, leülepszik minden és ön meglátja a fényt végre az alagút végén.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Időnként azért ön is hajlamos túlbonyolítani a dolgokat, és esetleg minden mögött valami eltitkolt szándékot feltételezni... Pedig az élet néha tényleg csak annyiról szól, aminek elsőre látszik. Ma épp egy ilyen helyzetbe keveredhet.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán egy rejtélyes dolog történhet a munkahelyén, vagy a szomszédnál, és önt talán nem is hagyja nyugodni a dolog, így megpróbálja kideríteni az ezzel kapcsolatos igazságot. Az azonban lehetséges, hogy egész más lesz majd, mint amire számított.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nem lesz könnyű napja szerdán, hiszen erős nyomás lehet önön, hogy elvégezzen egy feladatot, amihez úgy érzi, talán nincsenek is meg a megfelelő képességei. Könnyen lehet azonban, hogy ezúttal kishitű…