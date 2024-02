Ezek a csillagjegyek ma nagyot csalódhatnak valakiben

2024. február 9.

Kos (03. 21.–04. 20.)

Pénteken még sok mindent bepótolhat, amit az elmúlt napokban elmulasztott. Olyan kozmikus energiák munkálnak önben, hogy azon még ön is meg fog lepődni. Álljon a sarkára, és tolja végig ezt a mai napot teljes erőbedobással.







Bika (04. 21.–05. 20.)

A pénteki napja várakozással telhet, talán fontos lenne, hogy tisztázódjanak bizonyos kérdések, részletek, amik befolyásolják a terveit. Most is, mint mindig, ha türelmes tud lenni, a sikere szinte borítékolva van.







Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Ha van olyan dolog, amelyben már egy ideje elakadt, akkor a pénteki napot szeretni fogja, mivel az energia, amit kap, most át fogja lendíteni egy holtponton. Igaz lehet ez a magánéletre is. Ha pedig üzleti tárgyalása van, akkor a mai nap remek lehet erre is.







Rák (06. 22.–07. 22.)

Pénteken különösen vigyázzon arra, hogy ne hajtsa túl magát, mert nagy sebességnél néha nehéz irányban tartani a kormányt – átvitt értelemben is... Csak annyit vállaljon be egyszerre, amit kényelmesen teljesíteni tud.







Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Hiába van péntek, ön ma ragyog és kitűnik a tömegből, újhold van, ami nagyon kedvező önnek. Lehetősége lesz arra, hogy megmutassa azt a hihetetlen lelkierőt és tettvágyat, amely önben munkál. Bizonyíthat, példát mutathat, és ezzel a környezetét is jobb teljesítményre ösztönözheti.







Szűz (08. 23.–09. 22.)

Ma egy igazi energiavámpírral lehet dolga, egy olyan személy keresztezheti az útját, akit legszívesebben messze elkerülne, mivel ő az, akinek a közelében mindig úgy érzi, mintha folyamatosan fogyna az ereje. Csökkentse le az időt, melyet a közelében tölt.







Mérleg (09. 23.–10. 22.)

Igazán segítőkész, és általában örömmel nyújt érzelmi támaszt embereknek, de ma elképzelhető, hogy egy hír vagy esemény miatt nagyobb szüksége lenne arra, hogy saját magával törődjön. Így, ha most valaki önhöz fordul, mondjon bátran nemet!







Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Amilyen kaméleon természet, önön nem mindig lehet látni, ha valaki bántja vagy ha sérelem érte, hiszen nem az a típus, aki minden meccset azonnal, ott helyben le akarna játszani. De talán pont ezért is veszélyes, hiszen előfordulhat, hogy egy későbbi pillanatban megtalálja a másik gyenge pontját.







Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Pénteken legyen óvatos, és rendezze a sorait, mert valaki megpróbálhatja becsapni, átejteni. Persze önt nem olyan fából faragták, hogy könnyű préda lenne! Mutassa meg, hogy ki tud állni magáért, ha szükséges!







Bak (12. 22.–01. 20.)

Elképzelhető, hogy ma kisebb csalódást okoz valaki önnek, vagy a viselkedése, reakciója sértő lesz. Megteheti, hogy minderre zsigerből reagál, de talán nem ez lenne a legmegfelelőbb válasz most. Mi lenne, ha egyszerűen figyelmen kívül hagyná az illetőt?







Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Van, amikor tényleg nem okoz örömet, ha igazunk lett és a dolgok pontosan úgy történnek körülöttünk, ahogyan azt megjósoltuk. Ma pont ez történhet, és ez önnek nemcsak idegeskedéssel, de pluszmunkával is járhat.







Halak (02. 19.–03. 20.)

Ma erős dilemmába kerül, és úgy érezheti magát, mint akit egyszerre két irányba húznak. Mivel azonban egyszerre nem lehet két helyen, vagy nem választhatja mindkettőt, önnek kell eldöntenie, melyik legyen az irány.