A Bikának egy új időszak indul az életében, ennek a csillagjegynek pedig felhők árnyékolhatják be a kapcsolatát

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn lelkes és energikus lehet, ami ösztönzően hat majd a környezetére is. Ön lehet a társaság és a munkahely motorja, akitől minden kezdeményezés indul és aki minden jóban részt vesz. Tele lehet ötletekkel, melyek egy részét érdemes feljegyeznie későbbre is.

Fotó: Miha Creative

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A hétvégi telihold után most egy új időszak indul el. Már ma is olyan inspirációk érhetik, amelyek arra fogják ösztönözni, hogy akár komoly döntéseket is hozzon magával, az ügyeivel kapcsolatban. Ráadásul ma segítői is akadhatnak.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Lehet, hogy ma többet kell foglalkoznia a pénzügyeivel, a céljaival és a szervezéssel, de egyre több pozitív hír érkezik majd be önhöz a következő napokban. Egyre biztosabban és egyre nagyobb elvárásokkal tekinthet a jövőbe. Meg is dolgozott érte!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A párja nem mindig a legjobbkor szólal meg. Nem mindig találja el a jó pillanatot arra, hogy emlékeztesse az ígéretére. Most ebből lehet vita. Pedig jobb lenne ilyen csip-csup ügyeken nem veszekedni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Lehetnek problémák, de most teljesen bizakodó hangulatban van. Ez arra is jó, hogy döntéseket hozzon, és megtegye az első lépéseket. Igyekezzen megtalálni a hangot az emberekkel! Főleg a munkában!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn teret adhat az önben szunnyadó kreativitásnak, de ezt a legvalószínűbben a közvetlen környezetében, a családban, esetleg baráti körben élheti ki. Talán valami újítást vezet be az otthonában, átalakít, átrendez pár dolgot.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Hétfőn valakivel sorsközösséget érezhet, közel kerül önhöz, még akkor is, ha az illetőt alig ismeri. Lehetséges, hogy ugyanezt érzi ő is. Figyelje a jeleket és ha kell, ön is kezdeményezzen. Ki tudja, hogy mi lehet még egy ilyen kapcsolatból.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn a közelében felcsaphatnak az indulatok egy régi feszültség felszínre kerülésével és ön jobban teszi, ha megpróbál kimaradni az adok-kapokból. Nem biztos ugyanis, hogy elsőre látható lesz, melyik oldalnak van igaza, valaki ugyanis nem az igazat mondja a vitában.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn nagy lehet önben a közlési kényszer, és ennek most ne is álljon ellen! Remek beszélgetések, érdekes eszmecserék várnak önre, de a nap kifejezetten alkalmas arra is, hogy előadást tartson, vagy megbeszélést vezessen.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Idegesítheti, hogy nehézkes emberek nehezítik a dolgát. Pedig észre kellene vennie, hogy jó kérdéseket tesznek fel, amik önt is csak előre viszik. Nem szabadna elnagyolnia a munkát. Legyen pontos és precíz!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Sokszor kevés, ha pontosan fogalmaz. A másik félreértheti, ha nem figyel, vagy ha tele van a saját gondolataival. Ebből kap ízelítőt ma. Annyit tehet, hogy próbál a lehető legnagyobb egyértelműségre törekedni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn valakinek önre lehet szüksége, a megnyugtató szavaira, vagy arra, hogy meghallgassa a bánatát, problémáját. Ha pedig valami igazán megy önnek, az éppen ez. Szavainak, jelenlétének mágikus hatása van egyes emberekre.