Két csillagjegy számára is szerencsétlenül fog alakulni a nap

2024. január 31.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Még ma is a Mérleg jegyében jár a Hold, ami maximumra állítja az igazságérzetét. Most rettenetesen zavarja, ha valakivel igazságtalanul bánnak, és ki is áll a másikért. Arra figyeljen csak, hogy eközben is megőrizze az udvariasság látszatát legalább.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán egy hír, vagy esemény miatt érdemes lenne egy pillanatra megállni, időt hagyva önmagának, hogy összerendezze egy kicsit a gondolatait. Lehet ugyanis, hogy van valami, amiben eddig tévúton járt. Ma képes beismerni a tévedését, ami nagy erény.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán tisztázódhat néhány homályos kérdés ön körül, ami hatással lehet a jövőjére és a jövőbeli döntéseire. Ha pedig úgy esik, hogy meg kell tennie azt a bizonyos első lépést, akkor ne habozzon lépni. Előbb-utóbb maga mögött kell hagynia a múltat, miért ne épp ma kezdje el?

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma történhet valami, aminek szimbolikus ereje van és amely szinte sarokpontja lehet a jövőbeli terveinek. Talán ez a dátum lesz az, melyet érdemes megjegyeznie. Lehet, hogy azonnal nem látszik az események jelentősége, de később majd megmutatkozik.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma valaki manipulálni akarja majd, de azért önnel nem lesz egyszerű dolga. Ügyeljen ugyanakkor arra, hogy mikor visszaveri a támadást, akkor legyen tapintatos, kíméletes, de egyben határozott is. Mindenképpen neheztelni fog önre az illető, de ezzel nem kell törődnie.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán valaki meg akarja mondani önnek, hogy mit gondoljon, hogyan élje az életét, de ön tudja, hogy mindehhez önnek nem kell iránymutatás. Hárítsa hát el udvariasan ezeket a kísérleteket és jelezze, pontosan tudja, hogy mit csinál.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma a Mérleg jegyében jár a Hold, emiatt igazán elemében lesz. Olyan kellemes élmények érik, amik visszaadják a hitét az emberekben. Ön is jót tesz valakivel, aki nagyon hálás lesz önnek a segítségedért.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán az Univerzum jeleket küldhet ön felé a környezetében zajló eseményeken keresztül, vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek önnel. Az már az ön feladata, hogy megfejtse ezeket! Figyeljen jól, legyen nyitott és ne feledje, gyakran ami előttünk van, az nem pontosan az, aminek látszik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán ismét szembesülhet azzal, hogy milyen az, amikor valaki teljesen mást mutat önmagáról, mint amilyen valójában. Most viszont mindez talán sokkal mélyebben érintheti. Ne hibáztassa magát! Ön egyszerűen csak jóhiszemű.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma gazdagabb lehet egy negatív tapasztalattal, valakivel kapcsolatban, ami nem lesz túlságosan meglepő, mivel talán eleve nem voltak nagy elvárásai és számított ilyesmire az illetőtől. Mégis, amikor bekövetkezik a dolog, azért megrázza egy picit.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szerdán ráláthat egy összefüggésre, különösen akkor, ha nem csak a felszínt figyeli maga körül, hanem megpróbál a dolgok mögé is belátni. Kérdezősködjön, beszélgessen és legyen nyitott az új információk befogadására.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy kihívás okozhat problémát és a leggyorsabb megoldás talán az lehetne, ha egyszerűen végigvinné az akaratát erővel és kiadnád ki mit tegyen. Van önnek azonban egy másik nagy erőssége is, mégpedig az, hogy ügyesen állítja maga mellé az embereket. Próbálkozzon inkább ezzel!