Ezeknek a csillagjegyeknek kell ma állni az érzelmi megingásokat

2024. január 24.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán talán azt érzi, hogy ön körül mindenki valami egészen mást akar, mint ön, másképpen gondolkodik, mint ön. Nyugi, nem önben van a hiba, inkább azzal, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma, ha jól dönt, elindulhat egy olyan úton, amely segít önnek változtatni fontos kérdésekben. Mi az, amiben javítania kell? Erre magában keresheti meg a választ. A cél az, hogy minél harmonikusabban és kiegyensúlyozottabban tudja működtetni maga körül a dolgokat.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mindenkinek van valaki, aki inspirálja, vagy jó példával szolgál az élete egy-egy nehéz periódusában. Ma kapcsolatba kerülhet valakivel, aki tetteivel, életfelfogásával mintát ad önnek, melyet felhasználhat a saját dolgaiban.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma választania kell, hogy ismét valaki másnak az igénye szerint cselekszik, mint ahogyan az gyakran megtörténik, vagy végre törődik egy kicsit önmagával is. Ideje lenne tudomásul vennie, hogy önnek is megvannak a határai, és ha mindig csak ad, végül önnek nem marad semmi.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán végre eléri a célját, vagy egyszerűen megérik a helyzet, hogy megtegyen egy lépést, melyet már jó ideje tervezett. Akárhogy is, végre elkezdenek úgy működni a dolgok ön körül ahogyan szeretné.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ne hagyja, hogy ma valaki mástól származó negatív gondolatok, érzelmek túl nagy befolyással legyenek a hangulatára. Az ön lelkében alapvetően harmónia van. Nem szabad hagynia, hogy ezt megzavarja valaki, aki így szeretne könnyíteni a saját lelkén.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szerdán világossá válhat, hogy a céljához vezető út nagyobb erőfeszítéseket igényel, mint gondolta. Ne adja fel könnyen! Lehet, hogy egy kis újratervezéssel, átcsoportosítással, esetleg a határidők kitolásával mégis sikerül megvalósítania, amit akart.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy picit fel kell töltekeznie érzelmileg, energetikailag. Igyekezzen hát most olyan emberek társaságában lenni, akik közel állnak önhöz és akik jelenlétében teljesnek érzi magát. Így tud a legjobban regenerálódni.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán valaki olyan fordulhat önhöz, aki most tényleg nincs a legjobb passzban... Az ön tanácsai, ereje és mentális energiája jelentheti számára most a kapaszkodót. Keressen alkalmat, lehetőséget rá, hogy megtehesse, amit tud.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma beérkezhet egy olyan negatív hír, vagy információ, amiről aztán kiderülhet, hogy nem is annyira rossz, mint aminek elsőre látszott. Ellenőrizze a tényeket, de másodjára már nem vesz fordulatot a dolog, úgyhogy örülhet neki nyugodtan.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bizony mindenkivel előfordul, ami ma önnel: hogy úgy van rossz hangulata, hogy nem is igazán van tisztában ennek okával. Ugyanakkor nem kell hagynia, hogy ebben benne is maradjon. Igyekezzen tudatosan a pozitív dolgokkal foglalkozni.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán valaki talán olyan problémával fordulhat önhöz, melynek a megoldása nem az ön kezében van. Legyen bármi is az, ne vállaljon be olyasmit, melynek a hatása már túlmutat az ön lehetőségein. Inkább mondjon most egy nemet, mint később, egy bonyolult helyzetből kelljen visszakozni.