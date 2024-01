Bal lábbal keltek ma fel ezek a csillagjegyek, óvatosan szóljunk hozzájuk

2024. január 13.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha van párja, akkor figyeljen ma rá, mert tele van gondokkal a bolygók szerint. Küzd, és frusztrált. Lehet, hogy nem mondja önnek, mert sajnos előfordulhat, hogy attól tart, ön kioktatja. Amennyiben kedvesen kérdezgeti, akkor megnyílik. Kivel oszthatná meg, ha nem önnel…







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nincs dolga olyan emberrel, aki a zárkózott játszmát játssza. Ön ki nem állhatja a manipulációt. Utálja, ha valaki kéreti magát, és azt várja, hogy faggassa őt. Pláne arról, hogy mi a baja. Önnek őszinte, nyíltszívű társra van szüksége.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szombaton hajlamos lesz a szokottnál keményebben fogalmazni. Sőt régi ügyeket is felhánytorgathat, ami garantáltan vitába torkollik. Ehelyett inkább kérdezzen! Ha őszinte odafordulással beszélget a másikkal, akkor egészen biztos megnyílik önnek.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valaki az ismerősei közül gyanús lehet, hogy nem mond teljesen igazat valamiről. Önnek bekapcsol a vészjelzője. Főleg akkor, ha volt már hasonló tapasztalata. Ne feledje, hogy az őszinteség sokak számára félelmetes! Egyesek nem tudnak, nem szeretnek „meztelenek” lenni.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók jelzése szerint szombaton a párja, vagy egy másik személy próbál ködösíteni. Ez totál kihozhatja a sodrából. Ön nem bírja a zavaros megfogalmazást. Ha ezt átvészelik vita nélkül, akkor egy remek hétvége vár önökre.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton egy váratlan telefon, vagy egy látogatás keresztbe teheti a tervezett napirendjét, és bár általában örömmel beszélget, vagy tölt el időt másokkal, most mégis szívesebben halasztaná el mindezt. Lehet, hogy ezúttal felesleges udvariaskodnia. Mondja el őszintén, mi a helyzet.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton egy megérzés bukkanhat fel a tudatában, és talán ez most annyira erős önben, hogy egész nap ott fog motoszkálni az agyában. Ne vegye félvállról a dolgot! Az életében most egy nagy változás készülődhet, a sorsa egy javított verziója épp befordulni készül a sarkon.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a kapcsolatba kerülhet valakivel, aki igen erős befolyással lesz önre, a gondolkodására, és akár még a véleménye is megváltozhat bizonyos témában ennek következményeként. A változás pedig, melyet ez okoz önben, valószínűleg tovább fog gyűrűzni.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Bátran hagyatkozzon a párjára és a megérzéseire párhuzamosan! Mindketten olyasmire akarják rávenni, ami a javát szolgálná. Ön mégis ódzkodik. Miért? Tisztázza magában, miért nem bízik önmagában, a képességeiben jobban.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ön mindig óvatosan fogalmaz. Remélhetőleg, a barátai, családtagjai már ismerik annyira, hogy a sorok között is tudnak olvasni. De azért ma törekednie kellene a pontosabb, nyíltabb beszédre. Ahogy elvárod ön is másoktól…







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton a figyelmét, a gondolatait egy körvonalazódó terv kötheti le, amely elindíthatja egy új úton. Bármi is legyen ez, figyeljen a most felmerülő részletkérdésekre. Lehet, hogy most alkotja meg azt a jövőt, amely majd mindent megváltoztat ön körül.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Több olyan emberrel is találkozhat szombaton, akik önnek mondják a problémáikat. Hallgassa meg őket, de legyen tisztában vele, hogy nem önnek kell megoldani a gondjaikat. És nem kell tanácsot adnia sem. Amíg nem deklaráltan egy pár, addig kívül kell, kellene maradnia.