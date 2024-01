Akár halálos betegségekről is árulkodhat ez a testrészed

Egy nő reggeli készülődésében kiemelt szerep jut a hajának, de a férfiak nagy csoportja is komoly figyelmet fordít a frizurájára. Így sokak számára már rögtön bosszúsággal indulhat a nap, ha azt veszik észre, túl sok hajszál maradt a fésűben. Egy friss kutatás szerint azonban a hajhullás súlyos betegségeket, mint például Parkinson-kórt, alopeciát (foltos hajhullást), de akár rákot is jelezhet, ezért érdemes rendszeresen átvizsgálnunk a fejtetőnket – írja a Mirror.

Fotó: Pixabay

A Parkinson-kór előszele nemcsak a hajhullás lehet, hanem a korpásodás is – azonban csak abban az esetben, ha a korpa nem fehér, hanem sárgás színezetű. Ez az egyelőre gyógyíthatatlan neurológiai betegség az idő múlásával egyre súlyosabb tünetekkel jelentkezik a betegek életében, azonban a korai felismerés némiképp enyhítheti és lassíthatja ezek kialakulását.

Alopecia esetében a haj a fej különböző területein, egy szinte szabályos foltban kezd kihullani, így idővel több pénzérme nagyságú folt is tarkíthatja a koponyát. De akár a többi, szőr borította testrészen is jelentkezhet: foltokban kopaszodhat a szakáll, a szemöldök, a szempillák, de akár a fanszőrzet is. A betegség oka egyelőre még ismeretlen, de annyi bizonyos, hogy a sejtek váratlanul a szőrtüszők ellen fordulnak, és megakadályozzák őket a növekvésben. A Parkinson-kórhoz hasonlóan erre a jelenségre sincs még megelőző gyógyszer, csak enyhítő kúrák.

A fentieknél is van súlyosabb kiváltó ok: a hajhullás akár daganatos megbetegedésről is árulkodhat, akárcsak a hajvonal elszíneződése vagy a kelések kialakulása. A haj környékén is felfedezhető kór a rák egyik agresszívabb típusa, az angioszarkóma, amely a vér- és nyirokerek belső felszínét bevonó hámréteget támadja meg. A Parkinson-kórhoz hasonlóan a korpásodás is felerősödhet a rákos betegek körében, bár ezt eddig elsősorban az idősebb korosztály körében figyelték meg az orvosok. Az angioszarkómára a más ráktípusokhoz hasonló kezeléseket alkalmazzák, de az eredmények szerint ebben a csoportban kisebb a túlélési arány, mint más daganatos betegségek körében.