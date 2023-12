Ezeknek a csillagjegyeknek kell konfliktusokkal megküzdeniük karácsony másnapján

2023. december 26.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Karácsony második napján sem lesz híján a szép pillanatoknak, de azért egy kis bosszúság sem kerüli el. Odaéghet az étel, késhet valaki, vagy kiderül hogy kétszer van meg ugyanaz az ajándék. Vegye elő a humorérzékét!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma találkozik valakivel, akit egyébként ritkán lát, de mindig megdöbben, mennyire mást gondolnak az életről. Semmi gond ezzel addig, amíg nem akarják meggyőzni egymást. Vannak viták, amelyekbe egyszerűen jobb bele sem kezdeni.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vigyázzon, ma megtapasztalhatja a mondás igazságát: aki szelet vet, vihart arat. Kimond egy tényt, amelyet legbelül valahol mindenki tudott, mégis ön fogalmazza meg. Ne csodálkozzon, hogy lesz aki picit megrökönyödik. Ha ezt el akarja kerülni, akkor legyen óvatosabb!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma lehet, hogy időt kellene szakítania egy önhöz közel állóra, aki szeretne önnel valamit megosztani. Hallgassa végig figyelmesen és próbálja meg ellátni jó tanácsokkal. Könnyen lehet, hogy ez a beszélgetés lesz neki az egyik legfontosabb lépés egy régi probléma megoldásában.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma sikeresen tisztáz egy félreértést valakivel, aki teljesen mást gondol a valóságról, mint ön. Szánjon időt arra, hogy beszélgessen vele, hallgassa meg és könnyen lehet, hogy végül kiderül, valójában a legtöbb dologban nagyon is egy hullámhosszon vannak.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Valaki nem számol azzal, hogy a türelme önnek is véges és egy vitát, vagy nézeteltérést talán el akar vinni egészen a kenyértörésig. Pedig, ha tudná, hogy ezzel mit szabadít magára a jövőben, bizony óvatosabb lenne… De hát csak magára vethet!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Van, hogy hiába szeretnénk valami jót tenni valakivel, a kényes szituáció miatt könnyen elbizonytalanodunk. Ma önnek is nehéz eldönteni: mikor segít jól, ha közbeavatkozik, vagy ha nem? Önnek híresen finom antennái vannak, használja őket!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Valaki érzékenységére most nagyon kell ügyelnie. Talán tudtán kívül megbánthatja, pedig őszintén a jó szándék vezérli. Jól vigyázzon az ártatlan megjegyzéseire, a vicceire is. Van valaki, aki most nem igazán érti a tréfát.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Igazán nem kell szégyellnie, ha valami remekül sikerült az utóbbi időben. Arra azonban ügyeljen, hogy ne essen át a ló túloldalára és ne lehessen dicsekvésnek venni a szavait. Az emberek nem szeretik, ha folyton az orruk alá dörgöli, miben jobb náluk..







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha ma is nagy rokonsággal tölti a napot, akkor bízhat benne, hogy mindenki a legjobb formáját hozza – egy-két kisebb vitát elszámítva. Ezekben viszont éppen önnek kell a békebíró szerepét betölteni. Pedig ehhez nagyon nem fűlik a foga.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Úgy érzi, hogy tojásokon lépked, és nem is téved olyan nagyot. Ma még óvatosabban kellene fogalmaznia, mint tegnap, ha nem akar vitát. Sőt, jobb, ha egyszerűen a kényes témákat szóba sem hozza.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Mindenkinek szüksége van a környezete támogatására és elismerésére ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében, önnek pedig több is az átlagnál. Ma viszont könnyen lehet, hogy azt fogja érezni, ezt nem adják meg önnek. Kérdezzen rá, mi az oka!