Te mit kezdesz a felgyülemlett aprópénzzel? Ezt csináld vele!

Sokan gyűjtik malacperselyben az aprópénzt, és ha elég türelmesek vagyunk, idővel akár jelentős összeg is összegyűlhet. A továbbiakban néhány jótanáccsal látunk el titeket arról, hogy mit érdemes kezdeni az érmékkel. A tippeket a Fanny magazin szedte össze, ebből szemezgettünk.

Sok kicsi, sokra megy /Fotó: Pixabay

1. Fizethetünk vele a boltban?

A legegyszerűbb megoldás, ha a postán vagy az üzletekben vásárolunk az apróval. A készpénzes fizetések során azonban az a szabály, hogy minden forintbankjegyet és érmét ésszerű keretek között névértéken kell elfogadni. Így a kereskedő el is utasíthatja, ha vásárlás során 50 darabnál többel szeretnénk fizetni.

2. Számoljuk meg őket

Az aprópénzt valamelyik bankban vagy a postán is átválthatjuk. Arra figyeljünk, hogy egy alkalommal maximum ötven darab érmét válthatunk át más címletű forintbankjegyre. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy legfeljebb 100 darabig más forintérmére váltsuk az aprót. Célszerű címletek szerint átválogatni, hogy megkönnyítsük a számolást.

3. Kevesebbet ér a végén

Számoljunk azzal is, hogy az átváltásért díjat is felszámíthatnak, melynek összege bankonként és postánként eltérő lehet, azonban nem haladhatja meg a váltani kívánt érmék értékének 10 százalékát. Emellett az átváltást bizonyos feltételekhez, például bankszámla meglétéhez, illetve az adott hitelintézet, postahivatal által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez is köthetik.

4. Bankszámlán van a helye

Az aprópénzt befizethetjük a bankszámlánkra is. Bár a készpénzbefizetés a saját számlánkra általában ingyenes, az érmebefizetés esetén a hitelintézetek szabályozhatják, hogy maximum 50 vagy 100 darab érméig ingyenes, e fölött kezelési költséget kérhetnek.

5. Automatán keresztül

Egyes bankfiókoknál érmeváltó automata van kihelyezve, így az is beválthatja az aprópénzt, aki nem rendelkezik bankszámlával. Figyeljük az aktuális hirdetményt, mivel csak bizonyos összegig díjmentes. Ha nagyobb mennyiségű érménk van, érdemes több egymást követő napon váltanunk, így elkerülhetjük a kezelési költséget.

6. Jobb helye is lehet

Ha Karácsony közeledtével jótékonykodni szeretnénk, leadhatjuk érméinket mintegy 800 postafiókban és más gyűjtőpontokon is. A "Jobb helye is lehetne az apródnak" kampány egész évben zajlik, amelynek keretében az MNB a gyűjtésben részt vevő karitatív szervezetek számára átutalja az összegyűlt érmék ellenértékét, amivel a nehéz sorsú családokat támogatja. Az érmék leadásáról az MNB honlapján tájékozódhatunk.

Így váltsd be a sérült bankjegyeidet /Fotó: Németh András Péter

Így váltsuk be a sérült bankjegyet

Biztosan előfordult már mindenkivel, hogy sérült bankjegy vagy érme került a birtokába, esetleg véletlenül kimosta, elszakította vagy meggyűrte. Jó hír, hogy ezeket egyszerűen beválthatjuk. Mutatjuk, hogyan!

Ingyen kicserélik

A nehezen felismerhető, valamint a sérült forintbankjegyet és forintérmét senki sem köteles elfogadni fizetésnél. Az MNB, valamint valamennyi hitelintézet és posta díjmentesen cseréli ki ezeket azonos címletű bankjegyre vagy érmére. Nem szükséges hozzá bankszámla, vagy más szolgáltatások igénybevétele.

Nagyobból kisebbet

Más a helyzet akkor, ha a sérült bankjegyet vagy érmét – az értékével megegyező összegben – más címletű pénzre szeretnénk váltani, például sérült 1000 forintot 10 darab 100 forintosra. Ezt csak a hitelintézeteknél és a postahivataloknál tehetjük meg.

Ez már a plafon!

A címletváltás a rendelet szerint nem minősül díjmentes tranzakciónak, így a hitelintézetek és a postahivatalok az átváltásért díjat is felszámíthatnak, ami legfeljebb az átváltandó bankjegyek értékének 3 százaléka, a kifizetett érmék esetében 10 százalék.

Figyeljünk a mennyiségre!

Ha más címletű bankjegyekre szeretnénk átváltani a sérültet, alkalmanként legfeljebb 50 darab bankjegyet vagy érmét válthatunk át. Az azonos címletben történő átváltásnál nincs mennyiségi korlát.

Kérdezzünk rá ezekre!

Nem szükséges készpénzre váltani a sérült bankjegyeket, mivel saját fizetési számlánkra is kérhetjük a befizetést. A bankoknál eltérő lehet a kezelési költség, ezért kérdezzünk rá, pontosan milyen összeg felett és mekkora kezelési költséget kell fizetnünk.

Több, mint a fele

Fontos szabály, hogy hiányos, sérült forintbankjegyet csak akkor válthatunk át, ha a bankjegynek több, mint 50 százalékát benyújtjuk. Erre azért van szükség, hogy elkerüljék az esetleges visszaéléseket, és egy bankjegyet ne lehessen többször átváltani.

Nagyító alatt

Ha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a sérült bankjegy felülete meghaladja-e az 50 százalékot, a hitelintézetek és a posta jegyzőkönyv felvétele mellett átveszi a bankjegyet, és azt az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítja.

Később megtaláljuk

Ha a sérült bankjegy felénél csak kisebb felület maradt meg, a bankok és postahivatalok továbbítják az MNB részére. Ha a 30 napos őrzési idő alatt benyújtjuk a később fellelt hiányzó rész(eke)t, és ezek bizonyíthatóan összetartoznak és együttesen a bankjegy felületének több mint felét alkotják, akkor azt névértéken átváltják törvényes fizetőeszközre.

Szándékosan megrongálta

A sérült bankjegyek, érméket akkor válthatjuk át, ha a helyszínen megállapítható a bankjegy címlete, valódisága és mennyisége. Nem kötelesek cserélni, illetve átváltani a szándékosan megcsonkított, például félbevágott, átlyukasztott, esztergált forintérméket.

11. Könyvajánló: Utolér a múlt

Chapel Croft titkai olyan mélyre vannak temetve, mint a sír. Jacknek esze ágában nem lenne piszkálni – de a lánya miatt rákényszerül. Mindent megtenne, hogy őt megvédje.

C. J. Tudor: Lányok a máglyán/ 5490 Ft, 21. Század Kiadó