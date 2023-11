Fáj a fejed? Ezzel a 10 egyszerű házi praktikával legyőzheted

A hidegfront és a változékony időjárás, valamint a rendszeres idegesség vagy a rendszertelen étkezés is lehet oka a fejfájásnak. A Mindmegette azonban összegyűjtött 10 egyszerű otthon is elvégezhető praktikát, hogy gyógyszer nélkül is el tudd mulasztani a fejfájást.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Zuhanyozz le!

A reggeli fejfájások egyik leggyakoribb oka az alacsony vérnyomás. Ezt a legegyszerűbben úgy tudod orvosolni, ha reggelente hideg-meleg vizes váltózuhanyt iktatsz be. Engedd először a bokádra, a lábszáradra a hűvös vizet, majd fokozatosan szoktasd hozzá az egész tested. Ekkor válts át meleg vízre, majd megint hidegre, melegre. Nagyon fontos, hogy mindig hideg vízzel fejezd be a zuhanyozást!

Illat és szagok

Az illatanyagok irritálhatják a szagérzékelést és az idegrendszert is, vagyis okozhat ez is fejfájást. Ha ilyesmit tapasztalsz, egyszerűen csak tedd félre egy kis ideig a parfümöt, kölnit és a lakás illatosítóit is, hogy kitisztuljon a fejed.

Merevség

Ha irodai munkát végzel és sokáig ülsz az íróasztalnál, akkor könnyen elgémberedhetnek a végtagjaid. Ez is a fejfájás egyik lehetséges kiváltó oka. Ilyenkor érdemes felmelegíteni a vállakat és a nyakat, majd negyedórát úgy pihenni.

Masszás

A fejfájás-csillapító akupresszúrás pontok a szemöldök külső szélétől kb. 1,5 cm-rel kifelé és lejjebb találhatók. Enyhe nyomással kb. 5 percig masszírozd ezeket a pontokat. Használhatsz 1 csepp borsmentaolajat is, így még gyorsabban enyhülnek a panaszaid.

Magnézium

Ha a szervezetben magnéziumhiány lép fel, akkor az kihathat az izom és idegrostokra is. Ezek túl érzékennyé válhatnak, ami fejfájást is eredményezhet. Ilyenkor nem kell mást tennie az embernek, mint pótolni a magnéziumot ásványvízzel vagy patikákban kapható készítményekkel.

Kávé

A kávé köztudottan nagyon hasznos tud lenni, ha az ember nem viszi túlzásba. Fejfájás esetén is érdemes egy csészével meginni, még ha a mindennapokban nem is szoktál, mivel enyhíti a görcsöket.

Gyógynövények

Számos gyógynövény van, amik pozitívan hatnak a fejfájásra. Hatásos természetes segítséget jelent fejfájás esetén a cickafarktea, de például a kakukkfüves fürdő is bevált gyógymód. Idegességből eredetű fejfájás esetén a citromfűtea ajánlott napi rendszerességgel.

Légzés

A vér oxigéntartalmának csökkenésére érzékenyen reagál az agy, emiatt megfájdulhat a fej. Ezért is fontos, hogy az ember megfelelően lélegezzen. Hasznos fejfájáskor tudatosan irányítani a belégzést a hasba. Lélegezz mélyet, tartsd bent 5 másodpercig, majd lassan fújd ki. Ezt ismételd meg tízszer.

Gyömbér

Ha még csak az a fura benyomásod támad, hogy fájni fog a fejed, akkor érdemes gyömbéres vizet inni. A gyömbér gyulladásgátló és fájdalomcsillapító hatású is egyben.

Fáradság

Egy hosszúra nyúlt nap után könnyen megfájdul a fejed? Vajon mikor ettél aznap utoljára? Négyóránként mindenképpen vegyél magadhoz valamilyen könnyű táplálékot. Ne felejts el elegendő vizet (napi minimum 1,5 l), illetve gyümölcsöt is fogyasztani.