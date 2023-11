Ez történik a testeddel, amikor belezúgsz valakibe!

Amikor szerelembe esünk, a szó legszorosabb értelmében minden megváltozik. Már az első pillanatban felszabadulnak a hormonok és a neurotranszmitterek, amelyeknek köszönhetően euforikus érzés önt el. Ebben a korai szakaszban a dopamin nevű boldogsághormon játssza a döntő szerepet, aminek köszönhető a lelkesedés és a várakozás érzése, agyunk tulajdonképpen megjutalmaz azért, amiért szerelembe estünk!

Tudod mi történik a testeddel, amikor szerelmes vagy? (Fotó: Pexels)

A másik kémiai tényező a szerotonin, amely a hangulatszabályzáshoz kapcsolódik. A megszállottság molekulájának is hívják, ennek következtében érezzük magunkat őrülten szerelmesnek és gondolunk kényszeresen a választottunkra. A norepinefrin serkenti az adrenalin termelését, ezért is érezhetünk ilyenkor heves szívverést, idegeskedést és izzadhat jobban a tenyerünk.

Az oxitocin, amelyet kötődéshormonnak is neveznek, kulcsszerepet játszik az érzelmi kötelékek kialakításában. Amikor összebújunk, csókolózunk, vagy egyszerűen csak megfogjuk a partnerünk kezét, akkor az oxitocin szintje megemelkedik és megteremti a bizalom és az intimitás érzését.

Akár hiszed, akár nem, a szerelem erősíti az immunrendszert! A tanulmányok kimutatták, hogy a szeretetteljes és támogató kapcsolat fokozhatja a szervezet azon képességét, hogy legyőzze a fertőzéseket és betegségeket. A szerelem képes megváltoztatni az életszemléletet, sőt az önbecsülést is fokozza. Ilyenkor hajlamosak vagyunk optimistábban látni a világot, a pozitív gondolkodásmód pedig csökkenti a stresszt. Sokan számolnak be arról, hogy jobban alszanak, amikor szerelmesek, ami a kapcsolatból származó érzelmi biztonságnak és elégedettség érzésének tudható be.