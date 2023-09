3 csillagjegy, amelynek új kapcsolatot ígér az ősz

Ikrek

A Vénusz az Oroszlán jegyében jár, amíg hátráló mozgást végez, addig úgy tűnik, az utadba kerülő udvarlók még csak kerülgetnek. Amint viszont a bolygó közelíteni kezd, abban a pillanatban észre fogod venni a változást. Elindul a kölcsönös egymásra találás, aki pedig eddig hezitált, az végre színtisztán fogja látni, mit is akar valójában. Egyszerűen érezni fogod, hogy merre visz a szenvedély, a vágy és ki az, aki felé őszintén meg tudsz nyílni. Szeptember 3-a után elérkezik hozzád az igaz szerelem!

Rák

Fantasztikus érzések ébrednek benned szeptemberben. Sikerül végre letenni minden lelki terhet, gyógyulnak a régi sebeid. Hirtelen és gyorsan megbabonáz a szerelem, komoly kapcsolat toppan be az életedbe. Az évszak folyamán a Vénusz is átlép majd a Szűz jegyébe, így még az is benne van a pakliban, hogy elég hamar stabillá válik a szerelmed. Persze ne gondolj még a lánykérésre, de a biztonságérzetet hamar megérezheted.

Skorpió

Komoly kapcsolatra vágysz egy ideje. Eleget kalandoztál, és szeretnéd megtapasztalni a szenvedélyt a kapcsolaton belül is. Nem kell aggódnod, lesz elég jelentkező ősszel, de vigyázz a túlfűtöttségeddel, és a régi sérelmeidet ne vetítsd rá a másikra! Berobban az életedbe valaki, aki annyira más lesz, mint az eddigi kapcsolataid, hogy te is meglepődsz! Végre teljesen elmerülhetsz a vágyaid és az érzéseid tengerében, ezúttal kiteljesedik ez a szerelem.